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Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA/picture alliance
Politika

"Güvenlik kaygıları giderilmezse süreç ilerleyemez"

3 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç ve Finlandiya heyetlerine görüşmede "Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderilmezse süreç ilerleyemez" mesajı verdiklerini söyledi.

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Türk yetkililer,İsveç  ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç heyetleri ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin basın toplantısı yaptı.

Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile gerçekleştirilen görüşmelerde PKK/YPG ve savunma sanayi yatırımları konusunda taleplerini ilettiklerini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun 1952'den beri önemli bir üyesi olduğunu belirten Kalın, Türkiye'nin ittifaka çok büyük katkılar sunduğunun altını çizdi.

"Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderilmezse süreç ilerleyemez"

"Öncelikle NATO bir güvenlik ittifakıdır. Bu ittifakın en temel konusu üyelerinin güvenlik kaygılarının karşılanmasıdır" şeklinde konuşan Kalın görüşmede "Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla bellli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı taktirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde ifade ettik" dedi.

Kalın "Türkiye’nin güvenlik kaygıları özellikle Türkiye'ye karşı terörist mücadele sürdürmekte olan PKK, PYD/YPG, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin özellikle Avrupa ülkelerindeki bazı NATO üyesi ülkelerde ve şu an gündemimizde olan Finlandiya ve İsveç'teki mevcudiyetiyle ilgilidir" şeklinde konuştu.

Kalın PYD/YPG konusunda da heyetlerin "Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ve bu yönde bir adım atmak için bir iradenin oluşmaya başladığını" ifade etti.

"Yaptırımların kaldırılması yönünde olumlu tavır gördük"

Toplantıda Türkiye'ye karşı uygulanan  her türlü savunma sanayi ile ilgili yaptırımların kaldırılması beklentilerini ifade ettiklerini belirten Kalın "Savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı gördük" şeklinde konuştu. Kalın, "Bu sevindirici bir gelişme. Bu pozitif gündeme dahil edebileceğimiz önemli bir başlık" dedi.

Kalın müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını prensip olarak doğru bulmadıklarını kaydederek bunun ancak "ittifakı zayıflatacağını" belirtti.

DW/ SSB, TY

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