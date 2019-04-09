Kalın: Suriye'de güvenli bölge fiilen oluşmuş durumda

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında Suriye ve ABD ile Türkiye arasında S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması ile ilgili olarak "Afrin-Cerablus hattında genel olarak sukunetin, istikrarın hakim olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu aslında Türkiye'nin Suriye'de fiilen güvenli bölgenin nasıl olabileceğine dair gösterdiği en önemli başarıdır" şeklinde konuştu. Kalın sözlerini şöyle sürdürdü: "Münbiç'e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen aslında oluşmuş durumda."

Kalın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili, "Beklentimiz sürecinin devam etmesi, güvenli bölgenin kurulması, bunun da Türkiye'nin kontrolünde olmasıdır" dedi. Kalın Türkiye'nin bir diğer önceliğinin İdlib'de mevcut statünün korunması olduğunu belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi ile arabuluculuk arayışının söz konusu olmadığını belirten Kalın, "Rejimle bir temasımız, diyaloğumuz söz konusu değil. Oraya dönük bir mesaj iletmemiz gerektiğinde bunu zaten İran ve Rusya üzerinden yapmaktayız. Bunu da öncelikle sınır güvenliğimizin sağlanması çerçevesinde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalın "Türkiye'nin terör unsurlarından temizlediği yere rejim gelsin demek fırsatçılık oluyor” şeklinde konuştu.

S-400 anlaşmazlığı

Kalın, bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Washington'daki temaslarında Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi konusunun da gündeme geldiğini aktardı. Kalın "S-400 alınması halinde CAATSA yaptırımları çercevesinde yaptırımların uygulanacağına dair bir takım ifadelerin ABD makamları tarafından yapıldığını gördük. Türkiye'ye dönük tehdit, şantaj, yaptırım dilinin ters tepeceğini ifade ettik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü "Karşılıklı çıkarların korunması ortak güven ve değerler üzerine inşa edilmelidir” diyerek "Türkiye F-35 teknolojisinin ortağıdır, ortağı olmaya da devam edecektir. Biz F-35'lerin sadece bir müşterisi veya alıcısı değiliz" şeklinde konuştu. Kalın F-35 projesi kapsamında Türkiye'nin yaptığı yatırımlar ve bundan dogan hukuki hakları bulunduğunu kaydetti.

Kalın S-400 meselesini çözmek için ABD ile müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

DW/SSB, JD

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