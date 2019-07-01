 Kalın: S-400’ler aktif olarak kullanılacak | TÜRKİYE | DW | 04.07.2019

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TÜRKİYE

Kalın: S-400’ler aktif olarak kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın S-400’lerin teslimatının çok yakın bir zamanda yapılacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.

Türkei Ankara Ibrahim Kalin Sprecher des Präsidenten (picture-alliance/AA/M. Ali Ozcan)

Türkiye Rusya'dan sevkiyatını yapmaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden ABD ile gerginlik yaşarken hem Türk hem de ABD'li yetkililerden art arda açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada S-400 sürecinde nihai aşamaya doğru hızla ilerlendiğini söyledi.

S-400'lerin teslimatının çok yakın bir tarihte başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını belirten Kalın, "Bazı görüşler, bazı teoriler, senaryolar ortaya atılıyor. İşte getirilecek ama kullanılmayacak, kutusunda duracak, aktif hale getirilmeyecek... Biliyorsunuz bu ülkemizin hava savunma sistemi ihtiyacı, güvenliği ihtiyacı çerçevesinde hayata geçirilen bir projedir ve egemen bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti kararını vermiştir ve bunu da aktif olarak kullanacaktır” şeklinde konuştu.

S-400'lerin NATO savunma sistemine tehdit oluşturacak bir savunma sistemi olmadığını kaydeden Kalın, S-400'lerin nereye konuşlandırılacağı konusundaki çalışmayı Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve kuvvet komutanlıklarının birlikte yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'la Japonya'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Başkanı'ndan yaptırımlar konusunda güvence aldığını söylemişti. Erdoğan ayrıca S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan sevkiyatına 10 gün içinde başlanacağını açıklamıştı.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer ise Erdoğan'ın açıklamalarının aksine NATO müttefiki Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sisteminden vazgeçmemesi halinde ABD yönetiminin Türkiye'ye hâlâ yaptırım uygulamayı planladığını söylemişti.

Türkei Ali Babacan

Erdoğan-Babacan görüşmesi

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile bir araya geldiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriği ile ilgili bilgi vermem uygun olmaz. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar" dedi.

Türk basınında çıkan haberlerde Babacan'ın yeni bir parti kurmaya hazırlandığı ve AKP'den istifa edeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirdiği iddia edilmişti.

Suriye için üçlü ve dörtlü zirve

Kalın Ağustos ayı içinde Türkiye, İran ve Rusya'nın katılımıyla Türkiye'de bir zirve gerçekleştirileceğini söyleyerek, zirvenin merkezinde İdlib olmakla birlikte, Suriye'nin genel güvenlik durumu, anayasa komisyonu ve mültecilerin evlerine dönmesi konularının ele alınacağını kaydetti.

Kalın bu zirveden sonra yine Türkiye'de Fransa, Almanya, Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla Ağustos sonu veya Eylül ayı başında dörtlü bir zirve yapılacağını söyledi. Zirvede Suriye başta olmak üzere genel güvenlik konularının ele alınacağını belirtti.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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