Kalın: Rusya'nın saldırıları derhal durdurulmalı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Başdanışmanı İbrahim Kalın, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının "derhal durdurulması" gerektiğini belirterek, "Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı:

Ukrayna Savaşı başlamadan önce Alman Die Welt gazetesine röportaj veren Kalın, Rusya’nın her talebine cevap verilmese de Moskova'yı dinlemenin şart olduğunu ifade etmiş ve "Rusya'yı dinlemek ve stratejik endişelerini anlamak gerekli" demişti. Putin'in "Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 30 yıl sonra sınırları yeniden çizmek ve stratejik ittifaklarını yenilemek" istediği öngörüsünde bulunan İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) satışı ile ilgili olarak da, dış politikada 360 derece bakışla hareket ettiklerini ve Türkiye'nin kendine uzanmış bir el varsa bunun hiçbir zaman reddetmeyeceğini aktarmıştı.

DW / ET,JD

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