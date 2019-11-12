 Kalın: Putin ocakta Ankara′ya geliyor | TÜRKİYE | DW | 16.11.2019

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TÜRKİYE

Kalın: Putin ocakta Ankara'ya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayının ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı açıklandı.

Erdoğan ve Putin Ankara'da bir araya gelecek

Erdoğan ve Putin Ankara'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  ocak ayının ilk yarısında Ankara'da bir araya gelmelerinin planlandığını açıkadı. TRT Haber'e konuşan Kalın, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağını kaydetti.

Ayrıca Türk ve Rus liderlerin "Türk Akımı" olarak adlandırılan doğal gaz boru hattında gelinen aşamayı da değerlendirecekleri ifade edildi. Rusya devlet şirketi Gazprom Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktaracak olan hattın Türkiye pazarına gaz taşıyacak yaklaşık 16 milyar metreküp kapasiteye sahip ilk kısmını yıl sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Erdoğan ve Putin'in temaslarında Türkiye ile Suriye sınırında, Suriye topraklarında Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen devriyeleri de ele almaları bekleniyor.

Putin'in Ankara ziyareti ile ilgili Moskova tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

dpa, DW / TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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