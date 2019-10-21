 Kalın: Kara propagandaya karşı dikkatli olunmalı | TÜRKİYE | DW | 04.11.2019

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TÜRKİYE

Kalın: Kara propagandaya karşı dikkatli olunmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kalın, "PKK ile mücadelenin IŞİD ile mücadeleyi zaafa uğrattığını söylemenin, PKK'ya kol kanat germek olduğunu" savundu.

İbrahım Kalın

İbrahım Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekâtı'nı değerlendirdiği açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları büyük oranda ortadan kaldırdıklarını" ifade etti.

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Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"ndan aylar önce Suriyeli sığınmacıları savaş bölgesine gönderdiği öne sürüldü. (25.10.2019)

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye’nin Suriye harekatı sırasında savaş suçu olabilecek vakalar gördüklerini söyledi. Jeffrey ABD’nin Türkiye’den konuyla ilgili açıklama istediğini söyledi. (24.10.2019)

Kalın, harekata ilişkin bir "kara propaganda faaliyeti" yürütüldüğünü belirterek, bu tür faaliyetlere karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tel Tamir kasabasının, Türkiye'nin harekât alanı dışında olduğunu ve oradaki kontrolün YPG'de olduğunu belirtti.

YPG'yi Tel Tamir'deki saldırılardan sorumlu tutan Kalın, "Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü, "Terör unsurları alan kaybettikçe paniği de artıyor. Teröristler kara propaganda oyunu oynamaya çalışıyor" diye konuştu. Kalın, bu kapsamda "kiliselere de atış yapıldığını ve bunun tahrik unsuru olarak kulanıldığını" sözlerine ekledi.

IŞİD ile mücadeleye zarar veriyor iddialarına yanıt

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik harekâtla, IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleyi zarar veriyor yönündeki uluslararası eleştirilere de yanıt verdi. Kalın, "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir" dedi.

Kalın, terörizme karşı küresel işbirliği yapılması gerektiğini savunarak, Türkiye'nin yakaladığı IŞİD'lilerin ülkelerine iade edildiklerini ancak söz konusu kişilerin serbest bırakıldıklarını ve terör eylemine katıldıklarını kaydetti.

Ziyaret talebi bizden gitmemiştir

Kalın, Cumurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyeretine ilişkin de, "Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir" ifadesinde bulundu.

Kalın, "Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir" dedi.

DW,DHA/GA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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