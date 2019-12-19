 Kalın: Kanal İstanbul devlet projesidir, belediye projesi değil | TÜRKİYE | DW | 24.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Kalın: Kanal İstanbul devlet projesidir, belediye projesi değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin olarak bunun bir "devlet projesi" olduğunu vurguladı. Çevre Bakanı Kurum da, İBB’nin protokolden tek taraflı çekilme yetkisinin olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Kanal İstanbul projesinden çekildiğini duyurmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki gösterdi. Kalın, Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu her şeyden önce bir devlet projesidir, belediye projesi değil" diyen Kalın, Bununla ilgili bütün değerlendirmeler yapıldı ve yapılmaya devam edecek. İstanbul boğazının trafiğini rahatlatacak ve yeni imkanlar suracak. Orada ikinci bir şehir kurmak suretiyle nüfusun yoğunlaşmasının da dengeli dağılımını sağlayacak. Yeni yaşam alanlarının ortaya çıkmasına imkan sağlayacak. Muhalefetin 'yaptırmam' seviyesine getirmesi anlaşılır değil" şeklinde konuştu. 

Kurum: İBB tek taraflı olarak protokolden çekilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "İBB'nin tek taraflı olarak protokolden çekilemeyeceğini" açıklamıştı. 

Ankara'da düzenlenen, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" etkinliği sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ortak protokolden çekildiğini ifade etmektedir. Kendisinin tek taraflı protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır. Meclis kararıyla protokoller imzalanır, yine meclis kararlarıyla protokollerden vazgeçebilirsiniz. Dolayısıyla meclisin karar almadığı bir protokolden tek taraflı olarak vazgeçemezsiniz" şeklinde konuştu. 

Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanırken sürecin sadece Çevre Bakanlığı tarafından yürütülmediğini belirten Bakan Kurum, "İlgili tüm belediyelerle ortak bir çalışma yürütülmüştür. Bu süreçte en büyük paydaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmuştur" şeklinde konuştu.

İBB çekildiğini açıklamıştı

İBB, Kanal İstanbul projesi için 2018 yılında Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığı iş birliği protokolünden çekileceğini duyurmuştu. İBB Sözcüsü dün Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB, 2 bakanlıkla imzalanan Kanal İstanbul iş birliği protokolünden çekildi. Karar bu sabah iki bakanlığa da tebliğ edildi" ifadelerine yer vermişti. Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntıların İBB Başkanı İmamoğlu tarafından Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacağı da kaydedilmişti.

Söz konusu protokol, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selefi AKP'li Mevlüt Uysal tarafından imzalanmıştı.

DHA,DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İBB Kanal İstanbul protokolünden çekiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gündeme getirdiği Kanal İstanbul projesi için iki bakanlıkla AKP döneminde imzalanan işbirliği protokolünden çekileceğini duyurdu. (23.12.2019)  

Erdoğan: İhaleyi yapıyoruz, Kanal İstanbul'a başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi için ihalenin gelecek günlerde yapılacağını ve çalışmaların başlayacağını söyledi. (21.12.2019)  

Benzer içerik

Türkei Pferdektuschen in Büyükada

Erdem Gül: Atlar halk sağlığı için itlaf edildi 19.12.2019

Büyükada’da 81 atta Ruam hastalığı çıkması üzerine atlar itlaf edildi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, itlafın halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığını açıklarken aktivistler şeffaflık talep etti.

Türkei - PK des Istanbuler Bürgemeisters Imamoglu

İstanbul depremi: Valilik ile İmamoğlu arasında davet polemiği 29.09.2019

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da deprem sonrası düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısına çağrılmadığını söyledi. Valilik ise İmamoğlu'nun davet edilmediği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.

Istanbul mit Bosporus ARCHIV 2008

Boğaz'daki imar yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na mı devrediliyor? 30.10.2019

Boğaz ve çevresiyle ilgili yetkilerin İBB ve dört ilçe belediyesinden alınarak Cumhurbaşkanlığı'na devredileceği iddia ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu'da görülen davayı kadın dayanışma örgütleri de izledi.

Ceren Özdemir davasında adli tıbba sevk

Ceren Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili davada ara karar açıklandı. Mahkeme sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na sevki ile rapor aldırılmasına hükmetti.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  