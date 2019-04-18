 Kalın ile Jeffrey Ankara’da Suriye’yi görüştü | TÜRKİYE | DW | 01.05.2019

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TÜRKİYE

Kalın ile Jeffrey Ankara’da Suriye’yi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye konusunda görüştü.

Symbolbild USA Türkei Beziehungen (picture-alliance/AA/C. Ozdel)

Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetler Suriye konusunda son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Türkiye’nin ulusal güvenlik konusundaki önceliklerinin dile getirildiği ve Fırat'ın doğusunda ve Suriye’nin geneline yayılan bir terörle mücadele programı, güvenli bölge ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne sadık kalınarak bir siyasi çözüme varılması konularının ön plana çıktığı belirtiliyor.

Türk heyetinin toplantıda ayrıca, Suriye’deki tüm terör gruplarına karşı hareket edilmesi isteğini yinelediği ve Menbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konusunda talebini bir kez daha dile getirdiği kaydedildi.

Türkei Ankara Ibrahim Kalin Sprecher des Präsidenten (picture-alliance/AA/M. Ali Ozcan)

Güvenli bölge konusu

Görüşmelerin ardından basına açıklama yapılmazken, Türk ve Amerikalı uzmanlardan oluşan teknik heyetlerin yapacakları müzakerelerden sonra, Türkiye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili nihai bir sonuca varılabileceği konusunda görüş birliği sağlandığı belirtiliyor. Tarafların, Suriye konusunda iş birliğini güven ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak sürdürme konusunda da hemfikir oldukları duyuruldu.

Öte yandan, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti de gündeme geldi. Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilgili çalışıldığı belirtildi.

DHA / ET,SB

© Deutsche Welle Türkçe

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