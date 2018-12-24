Kalın: ABD askeri heyeti Suriye'yi görüşmek için Türkiye'ye gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile ABD arasında Suriye'deki duruma ilişkin bir koordinasyon toplantısının yapılacağını söyledi. Kalın, "Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek, Türk mevkidaşlarıyla konunun koordinasyonunu konuşacak" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararında 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin etkili olduğunu söyleyen Kalın, "14 Aralık'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kere söylediği hususun artık burada bir siyasi direktif ya da talimat haline gelmiş olması son derece önemli" diye konuştu.

"PYD/YPG'ye ihtiyaç yok"

IŞİD ile mücadelede YPG'ye ihtiyaç olmadığını ifade eden sözcü, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, şunu açık ve net şekilde iletti; DEAŞ'ı yenmek bu bölgeden temizlemek için Türkiye ve ABD olarak bizim PYD/YPG terör örgütüne ihtiyacımız yok. Biz bunu Türkiye ve ABD olarak yapabiliriz, bölgeyi istikrara kavuşturabiliriz. Böylece hem Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında önemli bir adım atarız hem de ikili ilişkilerimizde bir sorun haline gelen PYD/YPG/PKK meselesini de çözmüş oluruz. Bu teklif, yeni değil daha önce de yapıldı. Ama ilk defa bu görüşmede bunun karşılık bulduğunu ve bir talimata dönüştürüldüğünü gördük."

Konuşmasında ayrıca "Türkiye terörle mücadelesini en kararlı şekilde sürdürecektir. Bunun için ne İsrail'den ne başka bir ülkeden izin alması, onay alması diye bir şey söz konusu değil" değerlendirmesinde de bulunan Kalın,"DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir" diye konuştu.

Suriye'nin İdlib vilayetinde bir Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu

İdlib'deki Türk askerleri

İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktası bulunduğunu kaydeden Kalın, "İdlib anlaşması çerçevesinde de buradaki askeri mevcudiyetimizi tahkim etmeye devam ediyoruz. Oradaki askerlerimiz de kalmaya devam edecekler. Böylece yerel unsurlarla birlikte İdlib civarında güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar" dedi.

Trump Ankara'ya gidecek

Kalın, Trump'ın Erdoğan'ın daveti üzerinde 2019 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdiğini söyledi.

ABD'den Patriot füzesi alımına ilişkin olarak da İbrahim Kalın, "Patriotların alınmasına biz kapıları kapatmış değiliz. Türkiye olarak bunu değerlendirebiliriz, gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli" şeklinde konuştu. Kalın, bu alımın Rusya'dan satın alınması planlanan S-400'leri de etkilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Fırat'ın doğusuna askeri operasyona her an başlanabileceği yönündeki açıklamasından kısa süre sonra ABD Başkanı Trump, Suriye'de bulunan Amerikan askerlerini çekmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

DW/BÜ,EC

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