 Kalın: Çekilme sürecini etraflıca görüştük | TÜRKİYE | DW | 08.01.2019

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TÜRKİYE

Kalın: Çekilme sürecini etraflıca görüştük

ABD UIusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye'den çekilmenin YPG'ye fırsat yaratmaması gerektiğini Washington tarafına ilettiklerini söyledi.

Türkei Ibrahim Kalin in Ankara (picture-alliance/AA/O. Ozer)

Ankara'yı ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton önderliğindeki ABD'li heyetin Türk yetkililerle görüşme trafiği başladı. Bolton ve ona eşlik eden ABD Genelkurmay Başkanı Josep Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la biraraya geldi.

Ana gündem maddesi ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve Washington'ın Suriyeli Kürtlerin güvenliğini garanti altına alma planının olduğu görüşmenin ardından sadece İbrahim Kalın basın mensuplarının karşısına çıktı.

Kalın, "Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek" dedi. "Suriye Kürtleri ile PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu olan YPG ve PYD'nin birbirine karıştırılmamalı" diyen Kalın, ABD heyeti ile yapılan görüşmede bunu net şekilde ifade ettiklerini söyledi.

ABD'nin çekilme planının görüşüldüğünü belirten Kalın, "bunun nasıl olacağını, özellikle dağıtılan silahlara ne olacağı, Amerikan üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti gibi konuların etraflıca ele alındığını" söyledi. Kalın çekilme sürecinin PYD/YPG'ye ve diğer "terör örgütlerine" fırsat yaratmaması gerektiğinin altını çizdi.

ABD heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeden Türkiye'den ayrıldı. Kalın, heyetin Erdoğan'la teyitli bir randevularının olmadığını belirtti.

Görüşmeye Türkiye tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik de katıldı.

Altun'dan ziyaret açıklaması 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara'daki temaslarını sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirdi.

Altun paylaşımında, "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez. Terörle mücadelemiz 'acaba' değil, 'ne zaman' meselesidir. Suriye Kürtleri ile ABD destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir" ifadesine yer verdi.

Bolton ne demişti?

Bolton Pazar günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan birliklerinin IŞİD yenilene ve Türkiye'nin ABD'nin müttefiki Kürt güçlerin güvenliği için güvence verene kadar çekilmeyeceği mesajını vermişti. Bu açıklamaya yanıt İbrahim Kalın ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelmiş, "Türkiye'nin hedefinin Suriyeli Kürtler değil, YPG ve IŞİD olduğu" vurgulanmıştı.

Ankara, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle, IŞİD'e karşı mücadelede Washington'a destek olan YPG'yi terör örgütü olarak görüyor.

DW / GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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