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Kahramanmaraş depremlerle sarsıldı
Kahramanmaraş depremlerle sarsıldıFotoğraf: ORHAN ASAN/DHA
FelaketTürkiye

Kahramanmaraş yine sallandı

13 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.23’te, 7 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 12.19'da 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.23'te 7 kilometre derinlikte, 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise Göksun ilçesinde, 5.0 derinlikte 3,7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." 

Depremler Gaziantep, Adana, Kayseri ve Mersin gibi illerde de hissedildi.

Gaziantep'te bulunan Alman Basın Ajansı DPA muhabiri şiddetli bir sarsıntıya maruz kaldıklarını bildirdi.

 

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