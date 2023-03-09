Depremlerin sigortalara maliyeti milyarca doları buluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sigorta şirketlerine maliyeti 3,5- 4 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Alman Talanx sigorta grubunun hesaplamasına göre felaket şirkete 250 milyon euro ek yük getirecek.

Alman sigorta ve reasürans sektörü uzmanlarının tahminlerine göre, Türkiye ve Suriye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremlerin sigorta şirketlerine maliyeti 3,5 ila 4 milyar ABD dolarını bulacak.

Almanya merkezli Talanx Sigorta Grubu'ndan yapılan açıklamada Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin holdinge 250 milyon euroluk ek maliyet getirmesinin hesaplandığı belirtildi.

Dünyanın en büyük üçüncü reasürans şirketi, Talanx iştiraki Hannover Rück'ün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Pickel Perşembe günü Hannover'de şirketin yıllık bilançosunu sunarken yaptığı açıklamada söz konusu meblağın yaklaşık 200 milyon euroluk kısmını kendilerinin karşılayacağını belirtti. Reasürans terimi, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınarak sigortalanmış bir riskin tekrar sigortalanarak başka sigorta şirketlerine devredilmesini ifade ediyor.

Ana şirketin, HDI sigorta iştiraki tarafından gerçekleştirilen birincil sigortalardan kaynaklanan zararları da üsteleneceği kaydedildi. Bir şirket sözcüsünün tahminine göre söz konusu zarar 50 milyon euro civarında hesaplanıyor.

Bu meblağlara iki şirketin diğer reasürans şirketlerine devrettiği ya da sermaye piyasasındaki yatırımcılara aktardığı zararlar ise dahil değil.

Sigorta sektörüne maliyeti 3,5 - 4 milyar euro

Hannover Rück'ün tahminlerine göre, depremin yol açtığı yıkımın sigorta sektörüne yaklaşık 3,5 ila 4 milyar dolara mal olması muhtemel. Ancak makroekonomik kayıpların bundan çok daha büyük olması da ihtimal dahilinde görülüyor.

BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye temsilcisi Louisa Vinton ise Salı günü yaptığı açıklamada sadece Türkiye'deki hasarın 100 milyar ABD dolarının (yaklaşık 95 milyar euro) üzerinde olduğununun tehmin edildiğini belirtmişti. Dünya Bankası da kısa bir süre önce Türkiye'deki maddi hasarı 34 milyar dolar, Suriye'deki hasarı ise 5 milyar dolar olarak tahmin etmişti.

Münih merkezli reasürans şirketi Munich Re'nin tahminine göre ise depremin şirketlerine getireceği ek yük üç haneli milyon euro aralığında olacak.

Öte yandan Hannover Rück geçen yılı rekor bir kâr ile kapatmıştı. Perşembe günü verilen bilgiye göre, geçen yıl elde edilen kâr nedeniyle temettü hisseleri 5.75 eurodan 6 euroya yükselecek. Hannover Rück'ün, 2022 yılında Almanya'da etkili olan İan Kasırgası, Ukrayna savaşı ve korona salgını gibi olumsuzlukların yükünü, yatırımlardan elde ettiği yüksek kâr ile hayat ve sağlık reasüransındaki kâr artışı ile dengelemişti. Grup, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 2022 yılında 1,4 milyar Euro kazanç elde etmişti.

dpa/Reuters/TY,BÖ