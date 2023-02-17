Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi

Deprem bölgesindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'ün canlı yayınında gazeteci Ahmet Hakan'ın depremle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu depremde can kaybının 39 bin 672'ye yükseldiğini açıklayarak şöyle konuştu:

"Antakya'dayız şu anda. Biraz önce Osmaniye'deydik. Her bir bölgedeki çalışmaların koordinasyonu, genel değerlendirme yapıp anlık koordinasyonu gerçekleştirmek için tüm arkadaşlarımızla değerlendirme içerisindeyiz. Depremin ilk meselesi arama kurtarmadır. Şunu bir rakam olarak söyleyebilirim. Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 82 bina da ağır hasar kodu konulmuştur. 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. 82 bina hem yıkılmış hem ağır hasar olmuş hem de acil yıkılacak koduyla kodlanmıştır. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik."

"Hava koşulları ulaşmayı zorlaştırdı"

Soylu, arama kurtarma çalışmalarında devlete bağlı ekiplerin geç kaldığı yönündeki eleştirilere, "Bu depremin büyüklüğü, etkisi, bu depremin yıktığı binalar ve bu depremin özellikle yıktığı fay hattı esas itibarıyla ve biraz önce anlattığım koşullar havalimanlarının kapalı olması, telefonların çekmiyor olması, hava şartlarının ciddi şekilde etkilemesi evet bir zaman diliminde alana ulaşmayı zorlaştırdı" dedi.

Soylu, "Devlet burada yoktu, devlet geç geli veya devlet müdahale etmedi' demek bu tanımlamayı tam olarak yapmamak anlamına gelir. Özellikle cenazelerin definlerinde hepimiz büyük bir titizlikle davrandık ve en kıymetli arkadaşlarımızı oraya verdik; müftülük sağlık bakanlığı ve aynı zamanda da adalet bakanlığı, yargı da eşgüdüm içerisine bir çalışma ortaya koydu" diye konuştu.

"Hazırlığımız İstanbul depremiydi"

"3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor" diyen Soylu şöyle devam etti:

"Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali dahil olmak üzere 97 bin deprem tatbikatı yaptık. 650 bine yönelik afet gönüllüsü oluşturduk. Deprem gönüllüsü diye bir şey oluşturmaya çalıştık."

DW/BÖ,HT