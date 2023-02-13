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Fotoğraf: Batu Bozkök/DW
FelaketTürkiye

Kahramanmaraş depremleri: 33 bin 143 bina ağır hasarlı

39 dakika önce

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, depremden etkilenen 13 ilde 33 bin 143 binanın "acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu" açıkladı. Yaklaşık 60 bin bina ise az hasarlı durumda.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,depremden etkilenen 13 ildeki 236 bin 410 binada hasar tespiti yaptı.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü hasar tespit çalışmalarında 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde inceleme yapıldığı bildirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506bağımsız birimin, "acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık" olduğu tespit edildi. 6 bin 849 binada bulunan 46 bin 640 bağımsız birimin "orta hasarlı", 59 bin 995 binadaki 439 bin 647 bağımsız birimin "az hasarlı", 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin ise "hasarsız" olduğu saptandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen  ve aralarında Kayseri, Niğde ile Kilis’in de olduğu 13 ilde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklamalarına göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti; 80 bin 278 kişi ise yaralandı. AFAD, 158 bin 165 afetzedenin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

Hatay'ın yok olan mahallesi

Depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ etkilenmişti; söz konusu on ilde üç aylık OHAL ilan edilmişti.

DHA,DW/BÖ,BK

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