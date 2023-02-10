  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: IHA/AP/picture alliance
FelaketTürkiye

1999 depremi sonrasında ne değişti?

1 saat önce

Kahramanmaraş depreminde yaşanan büyük yıkım, 1999 Gölcük depremi sonrasında alınan önlemlerin kâğıt üzerinde kaldığını ortaya koydu. Uzmanlar, denetimsizliğe ve imar aflarına işaret ediyor.

https://p.dw.com/p/4NLNo

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde birbiri ardına yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 20 bine yaklaştı. Denetimsizlik, imar afları, malzemeden çalınarak inşa edilen binalar ve kaçak çıkılan katlar yine gündeme oturdu. Aynı 17 Ağustos 1999'da Marmara bölgesini vuran Gölcük depremi sonrasında olduğu gibi.

Gölcük depreminde 18 bine yakın kişi yaşamını yitirmiş, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için bina deprem yönetmeliği sertleştirilmiş, eski binaların takviyesi için deprem vergisi yürürlüğe sokulmuş, binlerce binanın yeniden inşası için kentsel dönüşüm süreçleri başlatılmıştı.

Kahramanmaraş depremleriyle gelen büyük yıkım, yıkılanlar arasında birkaç yıl önce inşa edilmiş pek çok binanın da bulunması, "deprem yönetmeliği kâğıt üzerinde mi kaldı" sorularını gündeme taşıdı. 2007'den kalma deprem yönetmeliği son olarak 2018 yılında güncellenerek 2019'da yürürlüğe girmişti.

Gökçe: Yönetmeliğe uygun inşa edilen bina yıkılmaz

İnşaat Mühendisleri Odasının (İMO) eski başkanı ve Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Cemal Gökçe bu konuda çok net konuşuyor ve "Deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmiş binalar çökmez. Biz mühendisler hep şunu söyleriz: Bir bina hasara uğrayabilir ama yıkılması söz konusu olamaz" diyor.

İnşaat mühendisi Gökçe, can kayıpları için de aynı durumun geçerli olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "İçinde insanların ölmediği binalar yönetmeliğe uygun binalardır, denetimleri yapılmış binalardır."

İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı Cemal Gökçe,
İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı Cemal Gökçe, "Deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmiş binalar çökmez" diyorFotoğraf: Tunahan Turhan/ZUMA Wire/IMAGO

"Depreme dayanıklılık maliyetli bir iş"

Yeni binaların depreme dayanıklılığının özel mühendisler tarafından kontrol edildiğini belirten Gökçe, bu mühendislerin devletin iznine tabi olarak çalıştığını, ancak Almanya'daki gibi özel sınavlardan geçmediklerini belirtiyor.

Pek çok denetçi mühendisin görevini yeterince titizlikle yapmadığı eleştirisinde bulunan Gökçe, depreme dayanıklılığın maliyetli bir iş olduğunu, pek çok müteahhidin bu masrafa girmek istemediğini söylüyor.

"Hatay havaalanı göl havzasına inşa edildi"

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye şubesinden yolsuzluk uzmanı Oya Özarslan da benzer sorunlara işaret ediyor. Hatay havaalanını örnek veren Özarslan, inşaat öncesinde uzmanların bölgenin havaalanı inşası için uygun olmadığı uyarısı yaptıklarını belirtiyor. Özarslan, "Hatay Havalimanı, eskiden göl olan bir alana inşa edildi. Gölü kuruttular ve üstüne havaalanı yaptılar. Bu, başından beri bir hataydı. Ve şimdi bunun gerçekten de bir hata olduğunun kanıtı önümüzde duruyor" diye konuşuyor.

Hatay, deprem merkezine uzakta bulunmasına rağmen en ağır yıkımın yaşandığı kentlerden biri. Havaalanı kullanılamaz hale gelirken bir devlet hastanesi yıkıldı. Özarslan hastaneyle ilgili daha önce verilen bir bilirkişi raporuna atıfta bulunarak hastanenin zaten işletiliyor olmaması gerektiğini belirtiyor.

Müteahhitler denetimsizliğe ve imar aflarına güveniyor

İnşaat mühendisi Cemal Gökçe de bir diğer sorunlu uygulamaya işaret ediyor: Kaçak katlar. Yönetmeliklere uygun inşa edilmiş binaların üzerine kaçak katlar çıkılmasının Türkiye'de çok yaygın bir uygulama olduğunu belirten Gökçe, "Bu kaçak katlar yapının üzerinde ağırlık oluşturuyor ve deprem olmadan da çökme tehlikesi yaratıyor" diyor.

Depremler Hatay'da ağır yıkıma yol açtı
Depremler Hatay'da ağır yıkıma yol açtı Fotoğraf: Depo Photos/abaca/picture alliance

Eski İMO Başkanı, aslen beş katlı olup sonradan üzerine kaçak olarak üç kat çıkılmış binayı örnek gösteriyor. Bu bina depremde yerle bir olup 21 kişinin ölümüne yol açtı. Gökçe, müteahhitlerin bu tür kaçak yapı uygulamalarında bir yanda kimsenin denetlemeyeceğine, diğer yanda devletin günün birinde imar affı çıkaracağına güvendiğini belirtiyor.

Cemal Gökçe, denetimsizlik ve imar aflarının Recep Tayyip Erdoğan döneminde başlamadığını, eskiden de var olduğunu belirtiyor, "Ama artık kural haline geldi. Usulsüzlüklerin kural haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz" diyor.

Deprem vergileri nereye gitti?

1999 Gölcük depremi sonrasında yürürlüğe sokulan deprem vergisiyle 23 yılda milyarlarca liralık kaynak toplandı. Deprem vergisinin, depreme yeterince dayanıklı olmayan binaların güçlendirilmesi ya da yıkılarak yeniden inşası için kaynak sağlama amacıyla yürürlüğe sokulduğunu hatırlatan Gökçe, "Gerçekten de büyük miktarlar toplandı. Ama bu paralarla yollar yaptılar. Para binalara harcanmadı" diyor.

Türkiye'de depreme dayanıklı bina inşa edecek teknolojik bilgi ve becerinin bulunduğunu belirten inşaat mühendisi, yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor: "Mevcut felaketten çıkarılacak ilk ders, iyi eğitimli mühendislerin görev başına getirilmesidir. İkincisi, riskli kentlerdeki binalar, yoksul bölgelerden başlanmak üzere yenilenmeli, ya da yıkılıp yeniden yapılamayacaklar takviye edilmelidir."

Karin Senz/ARD

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki

Nasuh Mahruki: Savaş koşullarındayız

Nasuh Mahruki: Savaş koşullarındayız

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Nasuh Mahruki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sahada koordinasyon sağlamamasının arama kurtarma çalışmalarını etkilediğini dile getirdi.
Felaket9 Şubat 2023
İstanbul'dan bir görünüm

Araştırmacılar: İstanbul önümüzdeki on yıllarda büyük bir depremle karşı karşıya

Araştırmacılar: İstanbul önümüzdeki on yıllarda büyük bir depremle karşı karşıya

Alman araştırmacılar İstanbul bölgesi için de önümüzdeki birkaç yıl içinde şiddetli bir deprem bekliyor. Araştırmacılara göre bölgede gerginlik giderek artıyor.
Felaket10 saat önce
Kahramanmaraş Depremi'nden en ağır etkilenen kentlerden Antakya'da yıkılan binaların havadan görüntüsü - (07.02.2023)

Binaların yumuşak karnı: Yumuşak katlar

Binaların yumuşak karnı: Yumuşak katlar

Depremde yaşanan büyük yıkım, gözleri binalardaki yapı kalitesine çevirdi. Uzmanlar girişinde geniş alana yayılmış mağazaların bulunduğu "yumuşak" katlara karşı uyarıyor. Ancak yıkımda başka faktörler de rol oynuyor.
Felaket9 Şubat 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Erdbeben Kahramanmaras

Depremlerde can kaybı 19 bini geçti

Felaket11 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Deprem bölgesinde kadınlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklarla karşılaşıyor

Depremden etkilenen kadınlar ne durumda?

Depremden etkilenen kadınlar ne durumda?

Felaket53 dakika önce

1999 depremi sonrasında ne değişti?

1999 depremi sonrasında ne değişti?

Felaket1 saat önce
Börse Istanbul Türkei

Türkiye depremlerle sarsılırken borsa neden kapatılmadı?

Türkiye depremlerle sarsılırken borsa neden kapatılmadı?

Ekonomi3 saat önce
Hatay'da depremden sağ kurtulanlar kurulan çadırlarda zor koşullarda hayatlarını sürdürüyor

Hatay: Depremden kurtulduk, salgın hastalıktan öleceğiz

Hatay: Depremden kurtulduk, salgın hastalıktan öleceğiz

Felaket5 saat önce
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir binanın yanında Alman kurtarma ekibi

Depremden kurtulan refakatsız çocuklar için ne yapılmalı?

Depremden kurtulan refakatsız çocuklar için ne yapılmalı?

Toplum12 saat önce
Depremzedelere yardım için sosyal medya aktif bir şekilde kullanılıyor

Sosyal medya depremzedeler için yardım platformu oldu

Sosyal medya depremzedeler için yardım platformu oldu

Toplum9 Şubat 2023
Ana sayfaya dön