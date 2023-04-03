AFAD: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi

AFAD, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'ın da afet bölgesi olarak kabul edildiğini duyurdu. Böylece afet bölgesi olan kentlerin sayısı 17'ye yükseldi.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da da bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören yapılar olduğunun tespit edilmesi nedeniyle bu kentlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir" denildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa afet bölgesi ilan edilmiş, ilerleyen günlerde Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alınmıştı.

Türkiye'de afet bölgesi kapsamında yer alan bölgeler, çeşitli devlet desteklerinden faydalanabiliyor.

DW/BÖ,BK

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