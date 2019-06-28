 Kaftancıoğlu′na savunma için ek süre | TÜRKİYE | DW | 28.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Savunma için ek süre talep eden Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi.

Engin Altay, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Erkek

Engin Altay, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Erkek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında altı yıl önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti Kaftancıoğlu'nun avukatlarının savunma için ek süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 18 Temmuz'da gerçekleşecek.

Duruşmaya sadece avukat, milletvekili ve sarı basın kartı sahipleri alındı.

Duruşma salonuna girerken Kaftancıoğlu "Bu ülkede insanlar adil yargılansın diye uğrasıyoruz" dedi.

Kaftancıoğlu duruşma sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki suçlamaları reddettiğini açıkladı. Sürecin hukuksuz olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Herhangi bir hukuki yönü olmasa da tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava da olsa demokrasiye ve hukuka inandığım için tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" ifadesini kullandı.

Duruşma öncesi, Kaftancıoğlu'na destek için milletvekillerinin de yer aldığı kalabalık bir grup Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Twitter paylaşımında Kaftancıoğlu'nun "Yalnız" olmayacağını söyledi. 


CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek adliye önünde yaptığı konuşmada, "Nedense siyasi davaların ve bazı davaların ısrarla 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini de yakından takip ediyoruz" dedi.

Dava dosyasında, Kaftancıoğlu’nun 2012 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları suç delili olarak yer alıyor. Paris’te öldürülen PKK kurucusu Sakine Cansız’ın ölümünün ardından Twitter’da yazdığı, “‘İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” mesajı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçuna delil olarak gösteriliyor.

Kaftancıoğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" , "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıldan  17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DW,DHA/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kaftancıoğlu: İstanbul’u kaybedenler bedel ödetme arayışında

Bugün mahkemeye çıkacak olan Canan Kaftancıoğlu, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, davanın siyasi saiklerle açıldığını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı’nın 17 yıla kadar hapsi isteniyor. (28.06.2019)  

Benzer içerik

Türkei Oppositionspartei CHP in Istanbul Canan Kaftancioglu

Kaftancıoğlu: İstanbul’u kaybedenler bedel ödetme arayışında 28.06.2019

Bugün mahkemeye çıkacak olan Canan Kaftancıoğlu, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, davanın siyasi saiklerle açıldığını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı’nın 17 yıla kadar hapsi isteniyor.

Rechte demonstrieren in Chemnitz

Reutlinger General Anzeiger: Aşırı sağ tehlikesi yeni ortaya çıkmadı 28.06.2019

Alman basınındaki yorum ve analizlerde, ülkede aşırı sağcı şiddetin artması, Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıkması ve G20 Zirvesi öne çıkıyor.

Canan Kaftancıoğlu von der Partei CHP

Kaftancıoğlu: AKP seçmeninden daha çok oy alacağız 29.05.2019

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart'ta AKP ve MHP seçmeninden oy aldıklarını, 23 Haziran'da bunu daha da artıracaklarını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Erdoğan: Kadın üniversiteleri için adım atacağız

Türkiye, Japonya'daki 80 kadın üniversitesini inceleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın üniversitelerini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  