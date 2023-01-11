Kaftancıoğlu'na Altun'a hakaret davasından beraat

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret iddiasıyla Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki tutuksuz yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya avukatı ile birlikte katıldı. Duruşmada Altun'un avukatı Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Kaftancıoğlu da savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Bütün vakıf arazileri 2 yıllığına kiraya verilirken, katılana 10 yıllığına kiraya verilmesi devletin nüfuzunu kötüye kullanmaktır. Ben kendisine hakaret içeren sözler söylemedim ki, hakaret etmiş olayım. İlçe başkanımız yargılanmış ve beraat etmiştir. Katılan tarafından kaçak inşaat yapılmıştır. Söz konusu yapının kaçak olduğu anlaşıldıktan sonra, yıkımına müteakip aynı gün sözleşme yapılmıştır. Ben katılan tarafa kesinlikle hakaret etmedim" dedi.

Kaftancıoğlu, Nisan 2020'de Altun'un İstanbul Üsküdar'daki evinin yanına kaçak yapı inşa edildiğine ilişkin basına yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmış ve Kaftancıoğlu hakkında daha sonra "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı. Kaftancıoğlu'nun söz konusu söylemlerinin "incitici ve tahrik edici" nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülmüştü. Kaftancıoğlu'nun 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaftancıoğlu'nun avukatı da "Vatandaşlar tarafından belirtilen arazide kaçak yapı yapıldığı ihbarı üzerine ekipler belirtilen mahalleye giderek uyarı yapmışlar, katılan taraf da kaçak yapıyı yıkmıştır. Sözleşme yapılarak belirtilen arazi 10 yıllığına kiralanmıştır. Müvekkilimin yapmış olduğu açıklama eleştiri mahiyetindedir. Muhatabın üst düzey bir bürokrat olduğu düşünüldüğünde, eleştirinin sert olması da kaçınılmazdır. Müvekkilimin beraatini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

DHA/HS,EC