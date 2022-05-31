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Fotoğraf: Getty Images/AFP/B. Kilic
PolitikaTürkiye

Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi

1 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Yargıtay’da 4 yıl 11 aylık hapis cezasının onanmasının ardından cezanın infazı için başvuruda bulundu. Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

https://www.dw.com/tr/kaftanc%C4%B1o%C4%9Flu-silivri-cezaevine-g%C3%B6nderildi/a-61985705

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Yargıtay'ın hakkındaki onama kararının bugün kendisine tebliğ edilmesi sonrasında, infaz işlemleri için İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti. İnfaz Savcılığınca işlemleri tkamamlanan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Canan Kaftancıoğlu
Canan KaftancıoğluFotoğraf: ANKA

Kaftancıoğlu adliyeye gitmeden önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnatla bana 'devlet düşmanı' yakıştırması yaparak algı oluşturmaya çalışan trol ve troliçeler; eğer bir şeye düşman olacaksam AKP’ye düşman olurdum ki onu bile olamam. Ruhumda yok çünkü, aynen sizlere bile düşman olamadığım gibi" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, "Düşmanlık sizde kalsın, nereden gelirse gelsin yanlış olanı eleştiri hakkı bende İftira,hakaret,küfür, yalan dolanla iş yapanlara düşmanlık edersem eğer size benzerim ki hayatta en korktuğum şey bu olsa gerek Canlı, doğa ve vatan sevgimi ölçmeye ise ne aklınız ne de ufkunuz yeter" ifadesine yer verdi. 

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, da "Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2021/5283 esas sayılı dosyasıyla kısmen onanan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/171 esas sayılı dosyasında verilen karar kesinleşmiş, mahkeme kararı infaza gönderilmiştir" denildi ve Kaftancıoğlu'nun adliyeye gideceği açıklandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 12 Mayıs'ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozmuştu. Kaftancıoğlu'nun, üç günlük gözetim sonucunda cezaevi tarafından "iyi hal" raporu düzenlenerek denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi gerekiyor. Ancak Kaftancıoğlu "siyasi yasak" kararı nedeniyle 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi haklarını kullanamayacak milletvekili adaylığına başvuramayacak.

DW, DHA / HT,BÖ

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