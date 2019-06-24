Kaftancıoğlu: İstanbul’u kaybedenler bedel ödetme arayışında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, altı yıl önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek hakkında açılan dava nedeniyle yarın mahkemeye çıkacak. Kaftancıoğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılanacak. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı’nın 17 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2018’de Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık soruşturması Mayıs 2019’da tamamlandı ve iddianame mahkemeye sunuldu. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Kaftancıoğlu’nun 2012 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları suç delili olarak yer alıyor. Paris’te öldürülen PKK kurucusu Sakine Cansız’ın ölümünün ardından Twitter’da yazdığı, “‘İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” mesajı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçuna delil olarak gösteriliyor.

"Adaylığıyla soruşturma, seçim süreciyle dava açıldı”

DW Türkçe’ye konuşan Kaftancıoğlu’nun avukatı Ergün Özer, müvekkili hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği ifadelerin ardından hızlandırılmış bir şekilde iddianame hazırlandığını söyledi. İddianamede, Canan Kaftancıoğlu’nun atmadığı tweetlerin de yer aldığını belirten avukat, “Canan Hanım’ın il başkan adaylığı açıklandığı zaman soruşturma başlatıldı. Soruşturma, seçim süreciyle davaya dönüştü. Pek çok AKP’li politikacılar neler söylemiş ama haklarında ne soruşturma var ne de bir şey” diye konuştu.

“İktidar kutuplaştırıcı politika izliyor”

Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurgulayan avukat Özer, yarın görülecek duruşma konusunda endişeli olduklarını belirterek, “Müvekkilime çifte standart ve insan haklarına aykırı bir durum uygulanıyor. Hiçbir şekilde suç unsuru barındırmayan tweetlerden dava açılması ve hemen duruşma günü verilmesi endişelerimizi kuvvetlendiriyor” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (solda), Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki zaferinin başlıca mimarlarından biri olarak kabul ediliyor.

DW Türkçe’ye açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, hukuki değerlendirme yapmak istemediğini belirterek, “Tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava. İktidar her zaman olduğu gibi bir düşman yaratıp onun üzerinden kutuplaştırıcı politika izliyor” dedi. Kaftancıoğlu, İstanbul seçimine de işaret ederek, “İstanbul’u kaybedenler bir bedel ödetme, cezalandırma arayışında ama başarılı olabilmeleri mümkün değil” diye konuştu.

"Seçim yenilgisi birilerine fatura edilmek isteniyor”

Yakınlarını siyasi cinayetler nedeniyle kaybeden ailelerden oluşan “Toplumsal Bellek Platformu”, Kaftancıoğlu’na destek veren bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Canan Kaftancıoğlu, ömrünü insan hakları, eşitlik ve adalet mücadelesiyle geçirmiş, ülkesini ve çağdaşlığı öncelemiş, ilkelerinin arkasında onurla durmaya devam eden bir hekim ve siyasetçidir” denilerek, davanın Kaftancıoğlu’nun İstanbul seçiminin kazanılmasındaki rolü nedeniyle iktidarın seçim yenilgisini “birilerine fatura etmek” istemesiyle doğrudan bağlantılı olduğu savunuldu. Canan Kaftancıoğlu’nun eşi, 1980 yılında siyasi cinayete kurban giden gazeteci Ümit Kaftancıoğlu’nun oğlu olarak biliniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın saat 10.00’da İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe