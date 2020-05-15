 Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezası onandı | TÜRKİYE | DW | 23.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezası onandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası onandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2012-2017 yılları arasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle aldığı  9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası onandı.

İstinaf Mahkemesi onama kararını İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava üzerinden verdi. Kaftancıoğlu'nun avukatlarının itirazı üzerine dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, avukatların İstinaf başvurularını dosya üzerinden değerlendirdi.

İkinci Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu için verilen mahkumiyet kararının usul ve esasa uygun olduğu belirtilerek Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğu belirtildi.

Video izle 19:02

Kaftancıoğlu: Ceza davası değil, cezalandırma

Kaftancıoğlu hakkındaki suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeni ile 2019 yılında Kaftancıoğlu hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Eylül 2019 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Canan Kaftancıoğlu'nu, “Cumhurbaşkanına hakaret", “terör örgütü propagandası yapmak", “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından hapis cezasına çarptırmıştı.

Karara tepkiler

Sosyal medya üzerinden onama kararına tepkiler geldi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, onama kararının İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasının birinci yıldönümüne denk geldiğine dikkat çekti.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu mahkemenin siyasi bir karar verdiğini savundu .



Siber haklar uzmanı hukukçu Yaman Akdeniz de kararı eleştirdi.

 

DW,DHA/ MK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İmamoğlu ve Yavaş'a bağış soruşturması

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşoğlu hakkında düzenledikleri bağış kampanyaları nedeniyle soruşturma başlattı. (17.04.2020)  

İmamoğlu: Onlar siyasetinde boğulsun

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bağış krizi ile ilgili olarak "Onlar siyasetinde boğulsun" diyerek ihtiyacı olanlara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. (02.04.2020)  

Benzer içerik

Symbolbild Internetsperre in der Türkei

Nefret, tehdit, iktidar... 15.05.2020

“Birileri bir gün ortalık karışırsa, hedeflerine koydukları insanların kapısını çalma hayalindeler… Bu kişiler soruşturulmalı. 15 Temmuz’da kaybolan silahların da akıbeti açıklanmalı.” Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Twitter Logo

Sosyal medyada Gezi kararına tepkiler 18.02.2020

Gezi davasında dokuz sanığın beraat etmesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok siyasetçi, insan hakları ya da sivil toplum kuruluşu kararı memnuniyetle karşılarken, Sanayi Bakanı Varank tepki gösterdi.

Türkei Istanbul Justizpalast Adalet Sarayi

CHP ve Altun arasında fotoğraf krizi 22.04.2020

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Baroların oturma eylemi bütün gece sürdü

Baroların savunma yürüyüşünde polis engeliyle karşılaşması sonucu başlattığı oturma eylemi dün gece devam etti. Baro başkanları bütün gece gelişmeleri sosyal medyadan paylaştı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma, bir diğer adıyla Dünya Tütüne Hayır Günü. DSÖ’ye göre, tütün kullanıcılarının en az yarısı bu bağımlılık yüzünden ölüyor. Peki Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  