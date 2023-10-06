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"Kafes" operasyonunda 39 suç örgütü çökertildi

6 Ekim 2023

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Arşiv fotoğrafı
Arşiv fotoğrafıFotoğraf: Getty Images/AFP/I. Akengin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda "Adana'da Bora Toprak, Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin, Samsun'da Eyüp Atmaca, Zonguldak'ta Alihan Keleş ve Barış Taşdemir, Bursa'da Ali Kevser Can, Eskişehir'de Ahmet Yalım, Gaziantep'te Burhan Çapan, İstanbul'da Mehmet Basetemür, İzmir'de Ahmet Aktaş, Muğla'da Ömer Kamil Sütlü, Giresun'da Baki Ay organize suç örgütleri ile, Tekirdağ'da Resul Ağyürek  isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren suç grubu, Çanakkale'de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren suç grubu, Afyon'da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik" operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalanırken 161 tabanca, 164 av tüfeği, iki uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildiği bildirildi.

DW/BK,BÖ

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