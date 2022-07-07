Kadir Şeker hakkında tahliye kararı

Konya'da Ayşe Dırla'yı darp ettiği öne sürülen sevgilisi Özgür Duran'a engel olmak isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi. Şeker 2 yıldır cezaevindeydi.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in tutukluğuna yapılan itiraz kabul edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Şeker hakkında tahliye kararı verdi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürülse de, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Şubat 2020'de, Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelmişti. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran olayda hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Salı günü yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Şeker'in avukatları mahkemede yaptıkları savunmada olayda kasıt olmadığını, Şeker'in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran'ın boynunu sıktığını belirtmişti. Şeker'in yargılanması kadın örgütlerinin tepkisine neden olmuştu.

DHA, DW / HT,GY