Kadınlarla erkekler arasında ücret uçurumu kapanmıyor

Almanya'da kadınlarla erkeklerin geliri arasındaki fark, hafif düşüşe rağmen sürüyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2020 yılında kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 18 daha az kazandı. Batı eyaletlerinde gelir farkı yüzde 20'yi bulurken doğu eyaletlerinde yüzde 6 olarak kaydedildi.

Farkın 2019 yılına göre yüzde 1 oranında azaldığı kayıtlara geçti. Ancak farktaki azalmada, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısa çalışma uygulamasının da etkili olabileceği belirtiliyor.

Saatte 4 eurodan fazla fark

10 Mart'taki Uluslararası Eşit Ücret Günü öncesinde açıklanan istatistiklere göre Almanya'da kadınlar 2020 yılında brüt olarak saatte ortalama 18,62 euro, erkekler ise 22,78 euro kazandı.

İstatistiklerde kamu kuruluşları ile en az 10 kişi çalıştıran işletmeler baz alındı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri hesaplamalara dahil edilmedi.

"Yapısal faktörler"

İstatistik Dairesi, kadınlarla erkeklerin geliri arasındaki farkın yaklaşık yüzde 70'lik bölümünün "yapısal faktörler"den kaynaklandığına işaret etti. Örneğin kadınların yönetici konumunda daha az yer alması ya da daha düşük ücret ödenen meslek ve branşlarda çalışmaları yapısal faktörler arasında sıralanıyor.

Kadınlar ayrıca ayda azami 450 euro ücret verilen ya da yılda azami 70 gün çalıştırılan ve "minijob" tabir edilen işlerde de erkeklere göre daha sık istihdam ediliyor.

Aynı işe yüzde 6 daha az ücret

Aynı mesleki niteliklere sahip ve benzer işler yapan kadın ve erkekler arasında ise ücret farkı azalıyor. Bu alanda cinsiyete dayalı ücret karşılaştırması dört yılda bir yapılıyor. 2014 ve 2018 yıllarında açıklanan verilere göre aynı işi yapan aynı niteliklere sahip kadınlar, erkeklerden yüzde 6 daha az kazanıyor. Bu oran 2006 yılında yüzde 8, 2010 yılında ise yüzde 7 olarak kaydedilmişti.

Alman Yeşiller partisinin Federal Meclis Grubu, kadınlar ile erkekler arasındaki gelir farkının "kaplumbağa hızında" azaldığını belirterek bunun yeterli olmadığı eleştirisinde bulundu. Almanya'nın kadın ile erkek arasındaki ücret farkında Avrupa'da ön sıralarda yer almaya devam ettiği eleştirisinde bulunan Yeşiller, cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının bağlayıcılığı bulunan bir şekilde kontrole tabi tutulmasını ve dava süreçlerinde kolaylaştırıcı düzenlemelere gidilmesini talep etti.

AFP/BK,JD

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