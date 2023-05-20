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Fotoğraf: Dylan Martinez7REUTERS
PolitikaTürkiye

Kadınlardan ikinci tur öncesi ortak bildiri

2 saat önce

Aralarında çok sayıda gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenin bulunduğu yüzlerce kadının imzasıyla yayımlanan ortak bildiride, 28 Mayıs'taki seçim öncesi "Buradayız, bu karanlığa teslim olmayacağız" mesajı verildi.

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Aralarında çok sayıda gazeteci, yazar, akademisyen, şair, hukukçu, hak savunucusu ve oyuncunun bulunduğu yüzlerce kadın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu öncesi "Buradayız, bu karanlığa teslim olmayacağız" başlıklı bir ortak bildiri yayımladı.

"Ülke tarihinin en önemli seçiminde ilk tur geride kaldı. İktidara geldiği günden bu yana AKP iktidarının kurmaya çalıştığı gerici ve talan düzeni kadınlara yoksulluk, şiddet ve ölüm; çocuklara ve gençlere ise geleceksizlik ve koca bir karanlık dışında başka bir şey sunmadı" ifadeleriyle başlayan bildiride, "Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırdıktan sonra şimdi 6284 sayılı kanuna ve medeni kanuna göz dikmiş, kadın düşmanlığında birleşmiş bir karanlık ittifak hayatlarımızı ve haklarımızı yok etmek için el sıkıştı. 'Bekar kadınları sahiplendirmek'ten bahseden, LGBTİ+'ların varlığına saldıran, çocuk istismarını meşrulaştıran bu çağ dışı zihniyetin tehditlerine karşı kadınların öfkesi, mücadelesi, direngenliği ve dayanışması hiç bitmedi!" denildi.

"Yaşamlarımız ve haklarımız için yan yanayız, mücadeleden bir adım geri atmıyoruz, bu kötülük iktidarına teslim olmayacağız, buradayız. Bu karanlık düzen kazanamadı!" ifadesi kullanılan bildiri, şöyle devam etti:

"Kadınlar başta olmak üzere halkın çoğunluğu tek adam iktidarını değiştirme iradesini gösterdi. Toplumun yarısıyız ve sözümüz, mücadelemiz, taleplerimiz memleketin dört bir yanından yükseliyor. Şimdi önümüzde bir tercih var: Önümüzdeki seçimler karanlıkla aydınlık arasındadır! Ya koyu karanlığı birlikte yırtacak ve şafağın aydınlığına kavuşacağız ya da nefessiz kalacağız."

Bildiride, "Biliyoruz ki, kadınlar kurtulursa ülke kurtulur, geleceğimiz kurtulur, tüm toplum kurtulur! Neşemizi çalanlardan hesap soralım, bu karanlığı el birliğiyle defedelim. Korkusuzca yaşadığımız, eşit, özgür ve laik bir ülke bizim hakkımız ve bu ülkeyi hep birlikte kuralım" çağrısında bulunuldu.

Kadınların yayımladığı ortak bildiri, "Haydi! Tüm kadınları gerici tek adam rejimine son vermek için oy vermeye ve oylarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadeleriyle son buldu.

Bildiriyi imzalayan isimler arasında Aylin Aslım, Ayşenil Şamlıoğlu, Banu Güven, Belçim Bilgin, Ceren Moray, Deniz Türkali, Derya Şensoy, Devrim Yakut, Ece Temelkuran, Esin Davutoğlu Şenol, Füsun Demirel, İlkay Akkaya, Jülide Kural, Melda Onur, Melis Danişmend, Müjde Ar, Müjgan Ferhan Şensoy, Nilüfer Açıkalın, Nur Sürer, Rakel Dink, Sabahat Akkiraz, Sevinç Erbulak, Sumru Yavrucuk, Şebnem Sönmez, Şenay Gürler, Şevval Sam, Şirin Payzın, Tilbe Saran, Tuluhan Tekelioğlu, Zeynep Altıok Akatlı, Zuhal Olcay yer aldı.

DW/CÖ,JD

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