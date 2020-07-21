Kadınlar Pınar Gültekin için sokakta

Türkiye'deki kadın hakları örgütleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından kadına yönelik şiddeti protesto etmek için birçok kentte gösteri düzenleyecek.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Samsun ve Edirne'de bu akşam kadınlar sokağa çıkacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için imzalananİstanbul Sözleşmesi'nin hükümet tarafından tartışmaya açıldığı bir dönemde gerçekleşen olay, 2014 yılında yürürlüğe giren bu uluslararası anlaşmaya ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Türkiye'nin söz konusu sözleşmedençekilmemesi gerektiğini belirtirken Twitter'da #İstanbulSözleşmesiYaşatır ve #KadınCinayetleriPolitiktir etiketleri TT oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Pınar Gültekin cinayetine dikkat çekerek "İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha kaç kadınımızı kaybetmemiz gerekiyor?" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pınar Gültekin davasına Bakanlığın müdahil olacağını açıkladı:

Ne olmuştu?

16 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili olarak Gültekin'in eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, Gültekin'i aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği ifade ediliyor.

Evinde gözaltına alınan zanlının jandarmada verdiği ifadede, "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum" dediği öğrenildi.

DW/CÖ,HS

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