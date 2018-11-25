 Kadınlar erkek şiddetine karşı sokağa çıktı | DÜNYA | DW | 25.11.2018

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DÜNYA

Kadınlar erkek şiddetine karşı sokağa çıktı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar İstanbul Tünel meydanında bir araya gelerek "Erkek şiddetine bahane çok. Susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok" sloganıyla eylem düzenledi.

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Türkiye'nin birçok ilinde eylemler düzenlendi.

İstanbul Taksim Tünel'de saat 17:00'de kadın derneklerinin organizasyonuyla bir araya gelen kadınlar, "Erkek şiddetine bahane çok. Susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok" pankartı arkasında Galatasaray Meydanı'na doğru yürümek istedi. İstiklal Caddesi'ni kapatan polis yürüyüşe izin vermedi. Polisin dağılın anonsuna karşın dağılmayan gruba polis tarafından biber gazıyla müdahale edildi. Kadınlar eylemlerini başta Mis Sokak olmak üzere İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına taşırken Mis Sokak'ta okunan basın açıklamasına polis, dağılın anonsundan sonra müdahale etti.

Kadınlar eylemde "Öz savunma haktır, yargılanamaz", "İyi hal indirimi kaldırılsın!", "Erkek şiddetine karşı", "Kadınlar birlikte güçlü", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Sığınma talep eden her kadına sigortalı, güvenceli iş verilsin!" yazılı mor renkli pankartlar taşıdı ve sık sık "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganları attı. Eylemde ayrıca futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'ın üzerinde "kadın düşmanı" yazan maketleri taşındı.

NICHT VERWENDEN - FALSCHES COPYRIGHT ****Türkei Istanbul - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

AKP Kadın Kolları'ndan #TuruncuÇizgimiz kampanyası

Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları tarafından #turuncuçizgimiz etiketiyle Twitter'da kampanya başlatılırken aynı sloganla çeşitli illerde eşzamanlı olarak saat 12:00'de yürüyüşler düzenlendi. Eylemlerde kadınlar "Kadın senin öbür yarın, kadın senin ömür yarın", "Kadın Allah'ın emanetidir", "Şiddetsiz iletişim", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz!", "Dünyayı ısıtan güneş aileyi ısıtan anne", "Sevgi, şifadır!", "Kadın Ana'dır, ana vatandır", "Mutlu kadın mutlu aile!" yazılı turuncu renkli pankartlar ve balonlar taşıdı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Hükümetin 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çıkardığını vurgulayan Soylu kanun gereğince adımlar atıldığını ve KADES uygulamasının hayata geçirildiğini belirtti.

"35.318 kişi tarafından indirilen uygulamayla 6.894 ihbar gerçekleştirilmiştir. Sadece 2018 yılında, gecikmesinde sakınca olan haller kapsamında değerlendirilerek geçen yıla oranla %17 artışla 72.844 kadına koruma kararı; 110.457 şiddet uygulayan erkeğe de önleyici tedbir kararı çıkarılmıştır ki bu noktada geçen yıla oranla %3 artış yaşanmıştır" diyen Soylu 2017 yılı ile 2018 yılının aynı dönemleri mukayese edildiğinde kadın ölümlerinde "%22 azalma" olduğunu ifade etti.

Avrupa'da eylemler

Avrupa'nın Paris, Roma, Cenevre, Atina, Madrid, Barcelona gibi birçok metropolünde de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü sebebiyle protesto gösterileri düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris'te organizatörlerin açıkladığı rakama göre yaklaşık 30 bin kişi başta tecavüz olmak üzere kadına yönelik şiddeti protesto etti. Saldırganların cezasız kalmasını protesto eden göstericiler "Bir kadın asla uğradığı tecavüz nedeniyle suçlanamaz" yazılı pankart taşıdı.

DW, AFP / EC, MK

©Deutsche Welle Türkçe

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