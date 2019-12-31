 Kadınlar AKP′li Arvas′ın açıklamasına öfkeli | TÜRKİYE | DW | 26.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Kadınlar AKP'li Arvas'ın açıklamasına öfkeli

Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'la ilgili AKP'li belediye meclis üyesi Hamdullah Arvas'ın açıklamalarına kadın örgütlerinden gelen tepki büyüyor.

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Zeynep Taşpınar

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Zeynep Taşpınar

Muğla'da 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ın eski erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak AKP'nin İBB ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın Twitter üzerinden dün yaptığı bir paylaşım kadın örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Kadın örgütleri, Zeynep Şenpınar cinayetiyle ilgili olarak "Özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi" ifadelerini kullanan ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini isteyen Arvas'a karşı bir sosyal medya eylemi düzenlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plaformu öncülüğünde #ZeynepŞenpınarİçinSusma etiketiyle düzenlenen eylemde Arvas'ın açıklamaları kınandı.

Daha fazlasını okumak için: İstanbul Sözleşmesi neden hedef oluyor?

Plaform, Twitter hesabından  "25 yaşındaki #ZeynepŞenpınar’ın öldürülmesine 'özgürlük düşkünüydü' diyerek kılıf buluyorlar. Kadınlar her gün kendi hayatlarına dair özgürce karar almak isterken öldürülüyor. Özgürlük, eşitlik düşkünüyüz ve geri adım atmayacağız!" açıklamasını yaptı.

Eyleme çok sayıda kadın örgütü de destek verdi.

Şikayetini iki hafta önce geri çekmiş

Öte yandan cinayetle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Şenpınar'ın öldürülmeden 2 hafta önce polis merkezine giderek Kemaloğlu tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu, ertesi gün ise şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

Cinayet, geçen Pazar günü sabah 05.30 sıralarında Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelmişti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile 26 yaşındaki erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış ve kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Milli boksör olduğu belirtilen Kemaloğlu'nun kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp göğsünden bıçakladığı belirtiliyor.

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan failin kendine de bıçakla zarar verdiği ve polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Kemaloğlu'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtiliyor.

Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı belirtiliyor.

2019'da 474 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de 2019 yılında 474 kadınınyüzde 29’u evli olduğu, yüzde 11’i birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Infografik Frauenmorde TK

DW/HS,JD

©️Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Korona döneminde kadına şiddet başvuruları arttı

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız" Platformuna başvuran kadınların sayısı Nisan ayında yüzde 55 oranında arttı. Başvuruda bulunan kadınların yüzde 60'ı fiziksel ve psikolojik şiddetten şikayetçi oldu. (05.05.2020)  

Türkiye’de kadın olmanın bilançosu

Kadınlar bir 8 Mart'ı daha, kadın cinayetlerinin son bulması, istihdamdan eğitime fırsat eşitliği sağlanması talepleriyle kutluyor. (08.03.2020)  

Kadın cinayetlerinde bitmeyen hukuk mücadelesi

Türkiye'de kadın cinayetlerinde adil yargılama ve caydırıcı cezalar için ailelerin hukuk mücadelesi sürüyor. Kadın Meclisleri’ne göre önleyici tedbirlerden ilki ruhsatsız silahlara karşı önlem alınması. (10.02.2020)  

Benzer içerik

Türkei Demonstration Gewalt gegen Frauen

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2019'da 474 kadın öldürüldü 31.12.2019

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019 raporunu açıkladı. Buna göre bu yıl 474 kadın öldürüldü.

Türkei Demonstration für Frauenrechte in Istanbul

İstanbul Sözleşmesi neden hedef oluyor? 12.05.2020

Kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alan açıklamalara tepkili. "Sözleşme'nin tek amacı şiddete karşı şiddete uğrayanı korumak" diyen AKP’li Canan Kalsın’a göre bu algıyı bulandırmak isteyenler var.

Türkei Istanbul - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Korona döneminde kadına şiddet başvuruları arttı 05.05.2020

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız" Platformuna başvuran kadınların sayısı Nisan ayında yüzde 55 oranında arttı. Başvuruda bulunan kadınların yüzde 60'ı fiziksel ve psikolojik şiddetten şikayetçi oldu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Türkiye'de 987 yeni koronavirüs vakası

Türkiye’nin koronavirüsle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Son bir günde 29 kişi daha hayatını kaybederken, 987 kişinin daha testi pozitif çıktı.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler pek çok ülkede esnetiliyor. Bu kapsamda AVM ve mağazalarda satışlara izin verildi, kuaför ve güzellik salonları müşterilerine hizmet vermeye başladı.  