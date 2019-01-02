 Kadınların tapınağa girmesi ölümle sonuçlandı | DÜNYA | DW | 03.01.2019

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DÜNYA

Kadınların tapınağa girmesi ölümle sonuçlandı

Hindistan'da Sabarimala Tapınağı'na iki kadının ilk kez girmesi üzerine çıkan olaylar sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Protestoların dinmediği Kerala eyaletinde hayat durma noktasına geldi.

Indien Konflikt um Zugang von Frauen zu Sabarimala-Tempel (Getty Images/AFP)

Hindistan'da iki kadının, yüzyıllar boyunca süregelen dini geleneğe karşı gelerek Kerala eyaletindeki Sabarimala Tapınağı girmesinin ardından başlayan protestolarda bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Sözcüsü Pramod Kumar, Pandalam bölgesinde bir eylemcinin fırlatılan taşlar sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sözcü hastanede tedavisi süren çok sayıda kişi olduğunu da belirtti. Eyalet çapında gösterilerin sürdüğünü belirten sözcü, Hint polisinin şiddet olaylarının önüne geçmek için görevde olduğunu aktardı. Çarşamba günü çıkançatışmalara polis gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etmişti.


Hayat durma noktasına geldi

Kerala eyaletindeki muhafazakâr Hintler, iki kadının tapınağa girmesini protesto için sokakta. Çok sayıda dükkanın kepenk indirdiği eyalette Başbakan Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata'yı destekleyenler eylem yapıyor.

Yerel basın Modi'nin destekçileri ile eyalette iktidarı elinde tutan Komünist Parti üyelerinin çatıştığını aktarıyor. Gösteriler nedeniyle okullar tatil edildi.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Eylül ayında aldığı kararla üreme çağındaki genç kız ve kadınların Sabarimala Tapınağı'na girmesine izin vermişti. Ancak tapınak, mahkeme kararına karşı gelerek kadınların girişine düne kadar engel olmuştu.  Çarşamba günü sabaha karşı polis eşliğinde tapınağa giden iki aktivist, Sabarimala'ya ayak basan ilk kadınlar olarak kayıtlara geçti.

Tarihi tapınağa 10 ile 50 yaş aralığındaki kız çocuklarının ve kadınların girmesi, 1972'de yasa ile engellenmişti. Hindu geleneğinde adet gören kadınların "kirli" olduklarına inanılıyor. Bu nedenle kadınların bazı tapınaklara girmesine izin verilmiyor. İki yıl önce başlatılan eylemler sonucu kadınların, Maharashtra eyaletindeki Shani Shingnapur tapınağına girmesine yönelik yasak kaldırılmıştı.

dpa,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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