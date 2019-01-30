Kadınları bölen Dünya Hicap Günü

Nazma Han örtünmenin koruduğuna, güç verdiğine ve kimlik kazandırdığına inanıyor. Ona göre "kadın örtünmekle haysiyet ve hürriyet" kazanıyor. Pakistan asıllı Amerikalı kadın başını örtmenin kadınlara çok şey kazandırdığını iddia ediyor. 2013 yılından beri 1 Şubat Dünya Hicap Günü (World Hijab Day) olarak kutlanıyor. Konu, sosyal medyada iki taraflı bir tartışmaya dönüşüyor.

"Hicap kadının özgürlük sembolüdür"

Almanya'da yaşayan Tunus asıllı doktor Kerime El Makeni Dünya Hicap Günü'nü sevdiğini ve Tunus'tayken de örtündüğünü söylüyor. Doktor El Makeni Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Hicabın kadının özgürlüğünü sembolize ettiğini ve kadının özgürlüğüne karşı bir kıyafet olmadığını" söyledi. Tunus asıllı El Makeni, "Örtünmek hiçbir şeye mani değildir. Örtünmeyen kadınların yaptıklarını ben de yapabilirim. Spor yaparım, yüzerim, normal bir hayat sürdürürüm. Ancak bir kadın kendini örtünmek zorunda hissettiği zaman hicap onun için yük haline gelir" dedi.

Kimilerine göre ise başörtüsü kadına yapılan baskının sembolü. Bu kesim kadınların haklarının elinden alındığını öne sürüyor. Paris'te yaşayan Tunus asıllı yazar Sophie Bessis de onlardan biri. Bessis "Araplar, Kadınlar ve Özgürlük" adlı kitabında "Arap ülkelerindeki muhafazakâr kesime göre kimliğin dine dayandığını ve İslamcıların Araplara kimlik eşittir din eşittir örtünen kadın formülünü dayattıklarını" yazıyor.

Batı ülkelerinde yaşayan başı kapalı kadınlar ise ayrımcılıktan şikâyet ediyor. Almanya Federal İş Mahkemesi kasiyerlik yapan başörtülü bir kadının davasının Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk edilmesini ve işverenin çalışanların din özgürlüğüne ne ölçüde müdahale edebileceğine divanın karar vermesini hükme bağladı.

Sosyal medyadaki karşı kampanyalar

Bu konudaki farklı görüşler sosyal medyada da dikkat çekiyor. Dünya Hicap Günü'nün eleştirildiği sitelerde örtünmeye karşı çıkılıyor. Bu akımın öncülerinden biri de, Suudi Arabistan'ın yerleşik dini nizamını eleştirdiği için 10 yıl hapse ve bin kırbaç cezasına çarptırılan blog yazarı Raif Bedevi'nin eşi Ensaf Haydar.

Ensaf Haydar

Sosyal medyada İslam dininin gerici olduğunu savunan mesajlar atıyor.

Konu Almanya'da da tartışılıyor. Ülkede hicabı eleştiren kadınların sayısı örtünmeyi savunanlardan fazla.

"Hicap kadın haklarını kaybettiriyor"

Almanya Müslümanlar Konseyi eski Başkanı Mina Ahadi, Dünya Hicap Günü'nün örtünmeyi zararsız göstermeye çalıştığını söyledi. Ahadi Avrupa ve Amerika'da kendi iradesiyle örtünen kadınların olduğunu belirterek bu kadınlara başörtüsü zorlamasına karşı bir gün ilan etmeleri tavsiyesinde bulundu. Deutsche Welle'ye konuşan Mina Ahadi, "Çünkü, İran, Afganistan, Sudan ve Suudi Arabistan'da aileleri, İslamcı yönetimleri ve İslamcı terör örgütleri tarafından başını örtmeye zorlanan milyonlarca kadın yaşıyor" dedi.

Mina Ahadi

Başını örten birçok kadının örtünmenin insana haysiyet kazandırdığı şeklindeki tezine de karşı çıkan Mina Ahadi şöyle konuştu:

"İran'dan geldim. Örtünmenin kültürel ve dini fenomen olarak ne anlama geldiğini iyi bilirim. İslami yönetimin bunu araç olarak kullandığını anladım. Hicap bütün haklarımızı görünmez hale getirdi."

Kersten Knipp, Sara Mohamed Hassan Ibrahim

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