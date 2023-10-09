Kadına eşit ücret: Nobel Ekonomi Ödülü Claudia Goldin’e

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Claudia Goldin’in kadın-erkek arası ücret eşitsizliğini ele alan çalışmaları nedeniyle 1 milyon dolar değerindeki 2023 Nobel ekonomi ödülüne layık görüldüğünü duyurdu.

İstihdam piyasası alanında araştırma yapan kadın ekonomistlerin tanınması bağlamında bunun çok önemli bir ödül olduğunu vurgulayan Goldin, ancak ücret eşitsizliğinin halen devam ettiğini söyledi.

AFP ajansına yaptığı açıklamada Nobel için "Sadece benim için değil, bu alanda çalışma yapan ve bu kadar değişime rağmen hala neden bu kadar fark var anlamaya çalışan birçok kişi için çok önemli bir ödül" şeklinde konuştu.

Claudia Goldin kadın-erkek arası ücret eşitsizliğini ele alan çalışmaları nedeniyle 2023 Nobel ekonomi ödülüne layık görüldü. Fotoğraf: Josh Reynolds/AP/picture alliance

"İlk kapsamlı çalışma"

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamada "Bu yılın Ekonomi Bilimleri Ödülü sahibi Claudia Goldin, yüzyıllar boyunca kadınların ücretlendirilmesi ve işgücü piyasasına katılımı anlamında ilk kapsamlı çalışmayı yaptı. Araştırması, değişimin nedenlerini ve aynı zamanda halen mevcut ücret eşitsizliğinin ana kaynaklarını ortaya koyuyor" denildi.

Harvard ekonomi bölümüne giren ilk kadrolu kadın

Harvard ekonomi bölümünde 1990 yılında çalışmaya başlayan ilk kadrolu kadın akademisyen olan Goldin, Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen üçüncü kadın oldu. Elinor Ostrom 2009'da ve Esther Duflo da 2019'da Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen diğer iki kadın ekonomist olmuştu.

Goldin'in 1990 yılında yazdığı "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Anlamak: Amerikalı Kadınların Ekonomik Tarihi", ücret eşitsizliğinin köklerine inen son derece etkili bir kitap olarak değerlendiriliyor.

Goldin'in kitabını, doğum kontrol haplarının kadınların kariyerine ve evlilik kararına etkisi, sosyal bir gösterge olarak evlilik sonrası kadınların soyadları ve kadınların üniversite öğrencilerinin çoğunluğu oluşturmasına dair çalışmaları takip etti.

ABD'de kadınlar 2022'de yüzde 82 daha az kazandı

Dünyanın birçok yerinde işverenlerin cinsiyete dayalı ayrımcılık yapması yasadışı olmasına rağmen, kadın çalışanlar erkek çalışanlara göre hala ücret eşitsizliği yaşıyor.

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir analize göre ABD'de geçen yıl kadınlar erkeklere göre ortalama yüzde 82 daha az kazandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu verilerine göre 2021'de kadınlar erkeklere göre yüzde 13 daha düşük saat ücreti aldı.

AFP, rtr / SSB, BK

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