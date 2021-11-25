Kadına şiddeti protestoya biber gazı

Türkiye'de kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bazı illerde sokağa çıktı. İstanbul’da binlerce kadın, Taksim Tünel’de düzenlenen eylemde bir araya geldi. İstiklal Caddesi'nde polis engeliyle karşılaşan kadınlar barikatları aşmaya çalıştı.

Polis ise kadınlara biber gazıyla müdahale ediyor. Eylemciler arasında fenalık geçirenler oldu.

Kadınlar, polisin müdahalesine tepki gösteriyor ve eylemlerine devam ediyor.

Bugün Türkiye'de birçok ilde kadın örgütleri basın açıklamaları düzenledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından olan Türkiye, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmeden çekilmiş, 1 Temmuz'da da söz konusu adım yürürlüğe girmişti. Yoğun tartışmalara neden olan bu adıma muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri tepki gösteriyor.

DW / SSB, ET

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