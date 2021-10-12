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Kadın hakları

Kadın haklarının gelişimi dünya genelinde farklılık gösteriyor. Cinsiyet eşitliği, Almanya'da anayasanın temel ilkelerinden biri.

Dünya genelinde kadınların hukukî durumu farklılık gösteriyor. Dünyanın büyük bölümünde kadınlar hâlâ erkeklerle eşit haklara sahip değil. Avrupa ülkelerinde de kadınlar çoğu zaman çocuk bakımı gibi geleneksel rolleri üstleniyor. Ayrıca çalışan kadınlarla erkekler arasındaki ücret uçurumu yıllardır devam eden bir sorun. Dünyadaki 500 büyük şirketin sadece yüzde üçünde kadınlar üst düzey yönetici konumunda. Kadına yönelik şiddet ise dünya genelindeki en büyük sorunlardan biri.

Nur für die Türkische Redaktion! *** Turkish actor Tamer Karadagli presents Best Actress Award to Nihal Yalcin at Antalya Film Festival. Source: DHA BU YIL 58'INCISI DUZENLENEN ANTALYA ALTIN PORTAKAL FILM FESTIVALI'NDE ULUSAL UZUN METRAJ FILM YARISMASI'NDA 'EN IYI KADIN OYUNCU' ODULUNU ALAN NIHAL YALCIN (40) ILE ODUL VERMEK ICIN SAHNEYE CIKAN TAMER KARADAGLI (54) ARASINDA YASANAN DIYALOG, SOSYAL MEDYADA GUNDEM OLMAYA DEVAM EDIYOR. YALCIN'A BIR DESTEK DE 13 YAS KUCUK SEVGILISI BERKER GUVEN'DEN (27) GELDI.(FOTO:ANTALYA-DHA)

Oyuncular Sendikası'ndan Nihal Yalçın'a destek 12.10.2021

Ödül töreninde Tamer Karadağlı ile gerginlik yaşayan Nihal Yalçın'a destek veren Oyuncular Sendikası, yaşanan olayın Türkiye'de kadınların karşılaştığı mobbing ve baskıya iyi bir örnek olduğunu belirtti.
FILE PHOTO: Taliban soldiers stand in front of a sign at the international airport in Kabul, Afghanistan, September 9, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

BM'den Taliban'a "verdiğin sözleri tut" uyarısı 12.10.2021

BM Genel Sekreteri Guterres, kadın hakları konusunda Taliban'ı verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi. Taliban ise reform çağrılarına "Uluslararası toplumun 20 yılda yapamadığını 2 ayda yapamayız" yanıtı verdi.
KABUL, AFGHANISTAN - OCTOBER 4: Afghan female students at the Rukhshana high school listen to a IFES (International Foundation For Election Systems) instructor who is teach them about the election process October 4, 2004 in Kabul, Afghanistan. IFES is an NGO (non governmental organization) that is jointly funded by the U.S.AID and Canada who has educated over 300,000 men and women about the upcoming elections. On Saturday, October 9, Afghans will have the chance to vote for the first time in a direct election choosing a presidential candidate. The election is seen as a crucial step towards democracy and peace in the war-torn country after the fall of the Taliban. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

Afganistan'da kız öğrencilerin okullarına dönmesine izin yok 18.09.2021

Ortaokulların eğitime devam edeceğini belirten Taliban, erkek öğretmen ve öğrencilere okullara dönme çağrısı yaptı. Taliban’ın çağrısında kız öğrencilere ilişkin bir ifade ise yer almadı.

Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021, to follow the Taliban's ruling. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)

Afgan kadınlar erkeklerle aynı sınıfta okuyamayacak 12.09.2021

Taliban, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmeye devam edebileceğini ancak erkek öğrencilerle aynı sınıfta bulunamayacağını açıkladı.

Die aus Afghanistan geflüchtete Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari gibt ein Statement ab. Die frühere Bürgermeisterin der afghanischen Stadt Maidan Shahr hatte unter dramatischen Umständen den Flughafen Kabul erreicht. Von dort war sie über Islamabad nach Istanbul ausgeflogen worden und landete am Montagabend dann am Flughafen Köln/Bonn. +++ dpa-Bildfunk +++

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Almanya'da 24.08.2021

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından zorlu şartlar altında ülkeden ayrılmayı başaran Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı ve kadın hakları savunucusu Zarifa Ghafari Almanya'ya ulaştı.

Afganistan | "Kadınlar Taliban'ın eline düşmemek için çatılardan atlıyor" 18.08.2021

Türkiye'de yaşayan Afganistanlı aktivist Dr. Zakira Hekmat, Taliban'ın işgaliyle ülkesinde kadınların nasıl büyük bir korkuya kapıldığını DW Türkçe'ye anlattı. Hekmat, Taliban'ın kontolü ele geçirmesinin geçmişteki karanlık günlere dönüş anlamına geldiğini belirterek, birçok kadının "Bizi Taliban götürmesin, bu ölüm daha şereflidir" dediğini ve çatılardan atladığını dile getirdi.

Suriye'den Türkiye'ye kaçan eski radikal İslamcı anlatıyor 25.07.2021

Razan Zaitouneh, kadın hakları ve sivil toplum için mücadele etti. Radikal İslamcı isyancıların insan hakları ihlallerini ortaya koydu. Ancak Suriye'de kaçırıldı. DW özel araştırma ekibi görgü tanığı raporları, sorgulama protokolleri ve uydu görüntülerini değerlendirerek Razan'a ne olduğunu araştırdı.
Frauen in Türkei protestieren gegen Austritt aus Istanbul-Konvention (c) Fatima Çelik / DW

"Şahsım" ülkesinin kadınları 04.07.2021

Kadını aile düzenine girmezse, anne olmazsa eksik gören, kurduğu bakanlığa Kadın Bakanlığı bile diyemeyen bir iktidarın eylem planına kadınlar neden inansın? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Women and LGBTQI activists organized a protest against Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention in Istanbul, Turkey on June 19, 2021. According to a presidential decree published earlier this year, Turkey withdrew from Istanbul Convention, a treaty on preventing violence against women and domestic violence which was signed in 2011. The protesters demanded Istanbul Convention to be put back into effect immediately. (Photo by Erhan Demirtas/NurPhoto)

"İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz çünkü karar yok hükmünde" 29.06.2021

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Ancak kadın hareketi, çekilme kararının hukuksuz olacağı gerekçesiyle sözleşmenin uygulanması için çalışmaya devam edecek.
Protesters chant slogans during a demonstration in Istanbul,Saturday, March 27, 2021 against Turkey's withdrawal from Istanbul Convention, an international accord designed to protect women from violence. The Istanbul Convention states that men and women have equal rights and obliges national authorities to take steps to prevent gender-based violence against women, to protect victims and to prosecute perpetrators. Conservative groups and some officials from Turkeys President Recep Tayyip Erdogan's Islamic-oriented ruling party take issue with these terms, saying they promote homosexuality. (AP Photo/Emrah Gurel)

İstanbul Sözleşmesi için çağrı: "Sen de ses ver" 27.06.2021

Sanatçı ve gazeteci kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkılmasına günler kala sosyal medyada kampanya başlattı. Ünlü isimler, "#İstanbulsözlesmesihepimizin demek için sen de ses ver" çağrısı yapıyor.

DW Haber - 24.06.2021 24.06.2021

Kadın örgütlerinden yargı paketine "Bıktık artık" tepkisi, TTB Delta varyantı sayıları konusunda şüpheli, TÜİK 2020 ölüm verilerinin açıklanmasını neden erteledi?, "Gerçek haberciliğin internette bulunacağına inanç artıyor."

Plenarsaal türkisches Parlament in Ankara Foto: Gülsen Solaker (DW Ankara)

Af tartışması: Çocuk istismarına "aileyi koruma" kılıfı 31.05.2021

Meclis'te bir kez daha gündeme gelen çocuk istismarcılarına af tartışmasına kadın hakları savunucuları tepkili. Kadın örgütleri, af teklifine karşı "tetikte olunması" gerektiği kanaatinde.
European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a debate in the plenary at the European Parliament in Brussels, Monday, April 26, 2021. European Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen were reporting back to the parliament on Monday regarding their meeting with President Recep Tayyip Erdogan earlier this month aimed at improving strained EU-Turkey relations. (AP Photo/Olivier Matthys, Pool)

Koltuk krizi: "Kadın olarak incinmiş hissettim" 26.04.2021

Ankara ziyaretinde yaşadığı protokol kriziyle ilgili konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bir kadın olarak, bir Avrupalı olarak incinmiş ve yalnız hissettim" dedi.

Pandemi önlemine "eşitliğe aykırı" tepkisi 15.04.2021

Günlük yeni vaka sayısının 60 bini geçtiği Türkiye'de Ramazan ayıyla birlikte pandemide yeni tedbirler yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tedbirlerden birisinin, istihdam alanında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği derinleştirmesinden endişe ediliyor.
Displaced women from the Bafuliru community make purchases at the market of the internally displaced persons (IDP) camp of Bijombo, South Kivu Province, eastern Democratic Republic of Congo, on October 9, 2020. - Since February 2019, the landlocked highlands of Fizi and Uvira in South Kivu have been the scene of clashes and retaliation attacks by armed groups claiming to defend the interests of their respective communities. According to the United Nations High Commissioner for Human Rights, approximately one hundred villages have been destroyed and burned, several dozen civilians have been killed and thousands of people have been forced to flee their homes. (Photo by ALEXIS HUGUET / AFP) (Photo by ALEXIS HUGUET/AFP via Getty Images)

BM'den uyarı: Kadınlar bedenleri üzerinde söz sahibi değil 14.04.2021

BM Dünya Nüfus Raporuna göre dünyada kız ve kadınların yüzde 55'i kendi bedeni, cinsel yaşamı ve beden sağlığı ile ilgili söz sahibi değil.

Elif Şafak: Eski dünya artık yok ama yeni dünya da henüz doğmadı 12.04.2021

Sadece Türkçe’de yirmiye yakın kitabın altında imzası olan, kitapları otuzdan fazla dile çevirilen ve onlarca ödüle layık görülen bir yazar Elif Şafak. Kitapları dünyanın dört bir yanında çok satanlar listesinden düşmeyen Şafak, yazarlığının yanı sıra kadın hakları ve insan hakları üzerine konuşmalar da yapıyor. Elif Şafak, Global Media Forum kapsamında DW’nin sorularını yanıtladı.
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