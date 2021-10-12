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Kadın haklarının gelişimi dünya genelinde farklılık gösteriyor. Cinsiyet eşitliği, Almanya'da anayasanın temel ilkelerinden biri.
Dünya genelinde kadınların hukukî durumu farklılık gösteriyor. Dünyanın büyük bölümünde kadınlar hâlâ erkeklerle eşit haklara sahip değil. Avrupa ülkelerinde de kadınlar çoğu zaman çocuk bakımı gibi geleneksel rolleri üstleniyor. Ayrıca çalışan kadınlarla erkekler arasındaki ücret uçurumu yıllardır devam eden bir sorun. Dünyadaki 500 büyük şirketin sadece yüzde üçünde kadınlar üst düzey yönetici konumunda. Kadına yönelik şiddet ise dünya genelindeki en büyük sorunlardan biri.
Türkiye'de yaşayan Afganistanlı aktivist Dr. Zakira Hekmat, Taliban'ın işgaliyle ülkesinde kadınların nasıl büyük bir korkuya kapıldığını DW Türkçe'ye anlattı. Hekmat, Taliban'ın kontolü ele geçirmesinin geçmişteki karanlık günlere dönüş anlamına geldiğini belirterek, birçok kadının "Bizi Taliban götürmesin, bu ölüm daha şereflidir" dediğini ve çatılardan atladığını dile getirdi.
Razan Zaitouneh, kadın hakları ve sivil toplum için mücadele etti. Radikal İslamcı isyancıların insan hakları ihlallerini ortaya koydu. Ancak Suriye'de kaçırıldı. DW özel araştırma ekibi görgü tanığı raporları, sorgulama protokolleri ve uydu görüntülerini değerlendirerek Razan'a ne olduğunu araştırdı.
Günlük yeni vaka sayısının 60 bini geçtiği Türkiye'de Ramazan ayıyla birlikte pandemide yeni tedbirler yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tedbirlerden birisinin, istihdam alanında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği derinleştirmesinden endişe ediliyor.
Sadece Türkçe’de yirmiye yakın kitabın altında imzası olan, kitapları otuzdan fazla dile çevirilen ve onlarca ödüle layık görülen bir yazar Elif Şafak. Kitapları dünyanın dört bir yanında çok satanlar listesinden düşmeyen Şafak, yazarlığının yanı sıra kadın hakları ve insan hakları üzerine konuşmalar da yapıyor. Elif Şafak, Global Media Forum kapsamında DW’nin sorularını yanıtladı.