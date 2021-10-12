Kadın hakları

Kadın haklarının gelişimi dünya genelinde farklılık gösteriyor. Cinsiyet eşitliği, Almanya'da anayasanın temel ilkelerinden biri.

Dünya genelinde kadınların hukukî durumu farklılık gösteriyor. Dünyanın büyük bölümünde kadınlar hâlâ erkeklerle eşit haklara sahip değil. Avrupa ülkelerinde de kadınlar çoğu zaman çocuk bakımı gibi geleneksel rolleri üstleniyor. Ayrıca çalışan kadınlarla erkekler arasındaki ücret uçurumu yıllardır devam eden bir sorun. Dünyadaki 500 büyük şirketin sadece yüzde üçünde kadınlar üst düzey yönetici konumunda. Kadına yönelik şiddet ise dünya genelindeki en büyük sorunlardan biri.