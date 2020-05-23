Kadın futbolu salgından nasıl etkileniyor?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iki ayı aşkın bir süredir dünyanın birçok yerinde spor etkinlikleri gerçekleştirilemiyor. Birçok uluslararası müsabaka, daha organize edilemeden iptal edildi, birçok turnuva da şimdiden bir sene sonrasına ertelendi. Bazı ligler ise oynandığı kadarıyla tescil edildi. Kitleleri bir araya getiren müsabakalar salgının yayılmaması için alınan önlemler kapsamında durdurulunca, futbol endüstrisi da salgından nasibini almış oldu.

Salgının spor dünyasına etkileri üzerine yapılan araştırmalar, erkek futbolu ve erkeklerin forma giydiği takımlara yoğunlaşıyor. Bu süreçte Avrupa'daki beş büyük ligin zararı 4 milyar euroya ulaştı. Alman futbol ligi Bundesliga, 770 milyon euroluk bir kayıpla karşı karşıya kaldı. İngiltere Premier Lig'de ise şimdiden oyuncularının bonservis bedelleri üzerinden değer kayıpları 1 Nisan-15 Nisan 2020 arasında 1,8 milyar sterline ulaşmış bulunuyor.

Türkiye Süperlig'de ise kulüplerin kayıpları 1 buçuk milyar liraya ulaştı.Futbol gelirlerinin büyüklüğü 4,2 milyar Türk Lirası olan Türkiye'de, futbolun koronavirüs nedeniyle uğradığı kaybın, toplam gelirinin yüzde 25'i ile yüzde 30’u arasında bir tutara ulaşması bekleniyor.

Futbola verilen mecburi aranın ilk aşamada etkilediği müsabakalar arasında kadın futbolu turnuvaları da bulunuyor. İngiltere'de kadın birinci ve ikinci ligleri süresiz ertelenirken, diğer beş alt lig ise sonlandırıldı.

Alman Futbol Federasyonu ise salgın nedeniyle ara verilen kadınlar liginin 29 Mayıs'ta yeniden başlayacağını açıkladı. Bu süreçte takımlara 7 buçuk milyon euro destek sağlandı.

Avrupa şampiyonası 2022'ye ertelendi

İngiltere'de 2021 yılında yapılması planlanan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası da 2022 yılına ertelendi. UEFA'nın organize ettiği diğer tüm kulüp, alt yaş grupları ve milli takım müsabakalarının akıbeti ise henüz belirsiz. Uluslararası kadın futbolu turnuvalarındaki bu durum, sponsorluk anlaşmalarının yeniden düzenlenmesini beraberinde getiriyor. Bu da ödeme dönemlerinin uzaması ve nakit akışının yavaşlaması anlamına geliyor.

Avrupa Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Kadın Futbolu Sorumlusu Amanda Vervoort, FIFPRO'nun bu sene yayınladığı "Raising Our Game“ raporunda, kadın futboluna yapılan yatırımların azaltılması veya geri çekilmesi konusunda derin endişelere sahip olduklarını belirtti. Vervoort, bu dönemde futbol endüstrisinin bir araya gelerek ortak bir vizyon oluşturması ve birlikte bir büyümeye gidilmesi çağrısını yaptı.

Kadın futboluna yatırım artıyor

2019 yazında Kadınlar Dünya Kupası'nın dijital medya haklarıyla birlikte 1,12 milyara ulaşan izlenme başarısının ardından FIFA, aynı yılın Ekim ayında Shanghai'da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, 2019-2022 yılları arasında kadın futboluna yaptığı yatırımı 500 milyon dolar arttırarak 1 milyar dolara yükseltmişti.

Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında FIFA, bu yatırımın COVID-19 salgınından etkilenmeyeceğini ve yatırımların aynı şekilde kalacağına karar verildiğini açıkladı. FIFA ayrıca, Kadın Futbol Dünya Kupası'nın yayın haklarının da iki turnuva paketi halinde ihaleye açılmasını gündeminde tutuyor.

"Umarım tez zamanda normale döner"

Türkiye'de ise kadın ligleri Mart ayından bu yana oynanmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te konuk olduğu programda, kadın futbol liglerinin oynanıp oynanmayacağı konusunda, “O tabii daha basit, daha kolay halledebileceğimiz bir sistem. Onu çabucak çözebileceğimize de inanıyoruz. Önce bu ligleri kesinleştirelim, kadınlar ligini de yönetim olarak ele alacağız“ açıklamalarını yapmıştı.

Arzu Karabulut

Türkiye Kadınlar 1'inci Futbol Ligi'nde son müsabakalar, 8 Mart'ta oynandı. Gaziantep kenti takımı ALG Spor ile oynayacağı zirve mücadelesi salgın nedeniyle ertelenen Beşiktaş'ın Köln doğumlu futbolcusu Arzu Karabulut, sağlığı ön plana koyup liglerin oynanmaması gerektiği düşüncesinde. DW Türkçe'ye konuşan Karabulut, antrenmanlarına kulübün eve gönderdiği malzemeleriyle devam ettiğini söylüyor:

"Umarım her şey tez zamanda normale döner. Ve tekrar nerede bıraktıysak oradan başlarız."

Milli futbolcu, performans açısından bir endişesi veya maddi bir kaygısı olmadığını söylüyor. Salgının beraberinde getirdiği şartlar çerçevesinde kadın futbolunun geleceğine değinen Karabulut, "Kadın futbolunun değeri 3-4 katı değişir mi bilmiyorum. Öncesinde de UEFA ve Avrupa hariç Türkiye'de pek değer verilmiyordu. Şu anda belki koronadan sonraki dönemde FIFA ve UEFA'dan gelen bir miktar destek var kadın futboluna. Umarım kadın futboluna korona bittikten sonra da takımlara destek olup gelerek maddi manevi katkıda bulunurlar" ifadelerini kullanıyor.

"Kadınların pozisyonları erkeklerden önce gider"

Banu Yelkovan

Almanya'da yayınlanan spor dergisi Socrates Magazin'in Genel Koordinatörü Banu Yelkovan ise, UEFA ve FIFA'nın ilk olarak kadın futbol turnuvalarını erteleyip iptal etmesi kararlarını DW Türkçe'ye şu sözlerle değerlendirdi:

"Tabii ki kötü hissettim ama şaşırmadım. Sadece sporda değil, her alanda bir tercih söz konusu olduğunda kadınların pozisyonları erkeklerden önce gider."

Salgından her şey gibi kadın futbolunun da etkileneceği görüşünü savunan Yelkovan, "Son Dünya Kupası'nda Avrupa kıtası takımlarının öne çıkması, kıtada oyunun popülaritesini artırmıştı. Bunun etkisinin 2021'de İngiltere'deki Avrupa Şampiyonası'na olumlu yansıyacağını düşünüyordum. Şimdi sponsor şirketler, ekonomik olarak zorlanacakları bir dönemde, dikkatlerini yatırımlardan ziyade ayakta kalmaya verecekler“ ifadelerini kullandı.

Yelkovan, Socrates'in YouTube kanalında, 2019 Kadınlar Dünya Kupası sırasında A Milli Takım kaptanı Didem Karagenç'le sunduğu turnuva değerlendirmesi programının spornsorluk desteği olmadan sürdürülmesinin zor olduğunu dile getiriyor. Yelkovan, bu süreçten sonra kadın futbolunun geleceği hakkında FIFA ve UEFA'nın sağladığı desteğin güven verdiğini söylüyor:

"Kadın futbolunun, kadın futbolcuların bugüne kadarki kazanımlarının çıkış ivmesi yavaşlamış olabilir ama kadın futbolu eninde sonunda yine büyük kitlelere ulaşacak. Önemli olan kız çocuklarının ‚Hangi sporları yapmak istersiniz?‘ sorusuna saydıkları branşlar arasına futbolu da sokmak. Şu anda futbol, akıllarına bile gelmiyor."

Volkan Ağır

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