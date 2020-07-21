 Kadın eylemi: ″Hukuksuz şekilde gözaltına alındık″ | TÜRKİYE | DW | 22.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Kadın eylemi: "Hukuksuz şekilde gözaltına alındık"

İzmir'de Pınar Gültekin'in öldürülmesinin protesto edildiği gösteride polis şiddetine maruz kalan Arzu Sert, gözaltına alınırken darp edildiğini ve hakarete maruz kaldığını anlattı.

Video izle 04:32

Kadına şiddete karşı eylem yapanlara polis şiddeti

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesi Salı akşamı farklı kentlerde protesto edilirken İzmir’de eylem yapan kadınlara yapılan polis müdahalesi sosyal medyada tartışma yarattı. 

İzmir Alsancak’taki protestolar sırasında çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde eylemcilerle polis arasında arbede yaşandığı ve polislerin güç kullanarak eylemcileri gözaltı aracına bindirdikleri görülüyor.

DW Türkçe’ye konuşan ve gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kaldığını anlatan Arzu Sert, "Biz dün Pınar Gültekin’in beş gündür kayıp olmasının ardından öldürüldüğünün  haberinin gelmesi üzerine Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştrdik. Bunun ardından bir yürüyüş yapmak istedik ancak polis, önümüze barikat kurarak bu yürüyüşü gerçekleştirmemizi engelledi. Bu yürüyüşü gerçekleştirmek isteyenlere hakaret etti. Ardından hukuksuz bir şekilde gözaltına alındık, gözaltına alınırken darp edildik, işkenceye maruz bırakıldık" dedi.

Sert, gözaltı aracında hakaret ve küfürlere maruz bırakıldıklarını da ekledi.

"Polisin müdahalesi hukuku aykırı"

Barışçıl toplantı ve gösteri yapmanın temel hak ve özgürlüklerden biri olduğuna vurgu yapan Avukat Zeynep Tepegöz’e göre polisin müdahalesi hukuka aykırı. DW Haber'in sorularını yanıtlayan Tepegöz, "Dün İzmir’de yaşanan olaylara baktığımızda polis orantısız güç uygulamıştır. Polis izin almaksızın toplantı yapabilecek protesto yapabilecek kadınlara bir şiddet uygulamıştır. Polis böyle bir şiddet uygulayamaz. Eğer kamu güvenliği, sağlığı ya da başka bir haklı gerekçe varsa, uygulayacağı güç kimseyi yerde sürükleyip darp ederek olmamalı. Kaldı ki burada haklı bir gerekçe de yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kadın örgütleri, eylemlerde kendilerine "şiddet uygulayan" kolluk kuvvetlerinin olası bir durumda kadınları korumayacağını düşünüyor. Öldürülen birçok kadının, katilleri hakkında şikayetçi olduklarını, polise gittikleri ve koruma talep ettikleri halde öldürüldüklerini hatırlatıyorlar.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Melek Önder, DW Haber'e yaptığı açıklamada, "Bütün kolluk kuvvetleri bütün hükümet ve devlet yetkilileri kadınların yanında yer almak, kadınları korumak zorundadır. Onlarca kere şiddete uğradıkları için başvuruda bulunup koruma alamayan arkadaşlarımız var. Onların çığlıklarını her gün duruyoruz. ‘Benim dirime sahip çıkın, ölüme değil’ diyen arkadaşlarımız var. Yetkililer kadınları yaşatmak için 6284 ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak zorunda" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, sadece Haziran ayında en az 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Sadece bu ay e az 23 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

DW/BK,DN,HS

©Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kadına şiddete karşı eylem yapanlara polis şiddeti  

Benzer içerik

Türkei Pinar Gültekin

Kadınlar Pınar Gültekin için sokağa çıkıyor 21.07.2020

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da öldürülmesinin ardından kadınlar Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sokağa çıkıyor.

Twitter Logo

Ortadoğu’da kadın gazetecilere çevrimiçi saldırı 21.07.2020

Al Jazeera’den iki ünlü kadın gazetecinin Suudi Arabistan ve BAE’yle bağlantılı sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli saldırılara maruz kalması sonrası kadın gazetecilerin durumu tartışılıyor.

Türkei Demo- Ermordung Pinar Gültekin

Binlerce kadın Pınar Gültekin için sokakta 21.07.2020

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da öldürülmesinin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kadınlar sokağa çıktı. Kadın hakları savunucuları, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme taleplerini de protesto etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye "eksik demokrasi"den "ılımlı otokrasi"ye geriledi

Bertelsmann Vakfı'nın ardından Würzburg Üniversitesi'nin araştırmasında da Türkiye "ılımlı otokrasiler" arasında gösterildi. Araştırmada 179 ülkede demokrasi kalitesindeki değişimler mercek altına alındı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    