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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nu kapatmaya ret

13 Eylül 2023

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin feshi için açılan dava reddedildi.

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Arşiv
Arşiv Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne açılan kapatma davasının dördüncü duruşması bugün İstanbul'da görüldü. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim, derneğin feshi istemiyle açılan davanın reddine karar verdi.

Duruşma öncesi platform üyeleri Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Platforma destek amaçlı Çağlayan önüne gelen platform üyeleri, kadın dernekleri il ve siyasi parti temsilcileri ve platformun kadın cinayeti davalarında destek verdiği aileler, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Eşit, özgür yaşayacağız", "Platform durmayacak, durduracak", "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Çocuk istismarını aklatmayacağız", "Platform değil katiller yargılanacak" sloganları attı.

Platform Sözcüsü Fidan Ataselim duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugün buradan bir karar çıkacak. Cumhurbaşkanı, Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak, diye söylüyor. Bugün çıkacak olan karar ile göreceğiz; hukukun üstünlüğü mü gerçekleşecek yoksa adaletin yüz karası bir günle mi karşı karşıya olacağız?" diye konuştu.

2010 yılında Münevver Karabulut cinayetinin ardından kurulan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne, "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlamasıyla kapatma davası açılmıştı. 

ANKA, DW / HT,EC

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