Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2019'da 474 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019 yılı raporunu açıkladı. Raporda kadın cinayetlerinin her geçen yıl arttığına dikkat çekildi. 2019 yılında 474 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünün belirtildiği rapora göre, kadın cinayetlerinin 115’i şüpheli ölüm olarak kaydedildi, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Raporda, kadınların 27’sinin ekonomik bahaneyle, 114’ünün boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüğüne vurgu yapıldı.

Kadınları kimler öldürdü?

Platformun raporuna göre 2019 yılında öldürülen 474 kadının 152’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 134'ü evli oldukları erkek, 25’i eskiden evli olduğu erkek, 51’i birlikte olduğu erkek, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 29’u amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin babası, kardeşinin evli olduğu erkek gibi akrabalık ilişkileriyle bağlı olduğu kişiler, 19’u tanıdık, 15’i babası, 13’ü kardeşi, 25’i oğlu, komşusu, çocuğuyla aynı okulda veli olan kişi gibi tanıdığı kişiler, 3’ü de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.

Platform 2019'da kadınların 185’inin ateşli silahlarla, 101’inin kesici alet, 29’unun boğularak, 6’sının kimyasal ilaç, 27'sinin darp edilerek, 6'sının yakılarak, 19’unun yüksekten düşerek öldürüldüğünü kaydetti. Raporda, "Ne yazık ki 101’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir" ifadesine yer verildi.

Raporda kadınların çoğunlukla evlerinde öldürüldüğü belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Kadınların 292’si evinde, 52’si sokak ortasında, 9’u arabada, 3’ü dükkanda, 2'si eğlence mekanında, 2’si hastanede, 6’sı işyerinde, 1’i kafede, 1’i okulda, 5’i otelde, 5’i parkta, 1’i ise diğer bir kamusal alanda öldürülmüştür. Öldürülen kadınların 31’i göl, gölet, sulama kanalı, nehir, çay, dere, dere kenarı, deniz kenarı, sahil gibi su ve kenarı alanlarda öldürüldü veya cansız bedenleri bulundu. 32’si ise ormanlık alan, orman, mera, piknik alanı, bahçe, tarla gibi arazi alanlarında öldürüldü veya ölü bulundu. 3 kadın da ahır, metruk bina gibi ıssız yerlerde öldürüldü veya ölü bulundu. 29 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir."

6284 ve İstanbul Sözleşmesi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019’da öldürülen 474 kadının 358’inin koruma kararının olup olmadığının bilinmediğini, 104 kadının herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararı bulunmadığını belirtti.

Raporda, "Şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen; kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik değiştirmeye birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 (sayılı kanun) etkin uygulandığı takdirde kadınları koruyor" denildi.

Raporda yer alan verilere göre, 2008 yılında öldürülen kadınların sayısı 80 olarak kaydedilirken bu sayı neredeyse her geçen yıl arttı. Son üç yılın verilerine göre, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018 yılında ise 440 kadın öldürüldü.

DW / HT, JD

© Deutsche Welle Türkçe