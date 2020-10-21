Kadın cinayetini protesto edenlere polis müdahalesine tepki

İngiltere'nin Clapham bölgesinde kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ı anmak isteyen kalabalığa sert polis müdahalesi tepkilere neden oldu. Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen Everard'ın son kez görüldüğü Clapham bölgesinde toplanan göstericileri polis dağıtmak istemiş, bazı kadınlara kelepçe takılmış, bazı kadınlar ise yerlerde sürüklenmişti.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer twitter hesabından yaptığı paylaşımda, polisin müdahalesinin "çok rahatsız edici" olduğunu söyleyerek, "Müdahaleye yönelik öfke ve üzüntünüzü paylaşıyorum. Bu protestoyu gözetlemek için doğru bir yol değildi" dedi.

Muhafazakar milletvekili Steve Baker de müdahaleyi "tarif edilemeyecek sahneler" şeklinde nitelendirerek Başbakan Boris Johnson'dan kapanma önlemlerini düzenleyen yasada değişiklikler yapmasını talep etti.

Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey, Londra Emniyet Müdürü Cresside Dick'e istifa etme çağrısı yaparken, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan polisten müdahaleye dair açıklama yapmasını talep etti.

Başbakan Boris Johnson ve partneri de, öldürülen Everard'ın anısına yapılan mum yakma çağrısına katıldı. Johnson Twitter hesabından Everard'ın yakınlarına seslenerek, "Yaşadığınız acı ve yasın ne kadar dayanılmaz olduğunu tahayyül edemiyorum" dedi. Johnson "sokakların kadınlar için yeniden güvenli hale gelmesi ve cinsel taciz ya da istismara uğramamaları için elinden geleni yapacağını" da belirtti.

Cambridge düşesi Kate Middleton ise cumartesi günü Clapham'da, Everard anısına mum yakılan ve çiçekler bırakılan yeri ziyaret etti.

Londra polisi müdahaleyi savundu

Londra polisi ise yaptığı açıklamada polis memurlarının göstericilere sert müdahalesini savundu. Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Helen Ball, insanların güvenliğinin sağlanabilmesi için "müdahalenin gerekli olduğunu" öne sürdü. Toplananların sıkışık biçimde bir arada durduğunu söyleyen Ball, bunun koronavirüs açısından bulaşma riski oluşturduğunu ifade etti. Ball ayrıca göstericiler içindeki küçük bir azınlığın polislere hakaret ettiğini, ittiğini ve bazı cisimler fırlattığını belirterek, dört göstericinin "kamu düzenini bozmak ve koronavirüs düzenlemelerine karşı gelmek"ten gözaltına alındığını kaydetti.

Anma törenini organize edenler koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle gösteriyi iptal etmiş ve herkese Everard anısına evinin önünde mum yakma çağrısı yapmıştı. Ancak buna rağmen yüzlerce kişi Clapham'da biraraya gelmişti. Gösteri sırasında Everard cinayetiyle ilgili olarak bir polisin gözaltına alınması sebebiyle, polislere yönelik "Utanın!" sloganları atılmıştı.

Evine dönerken kaybolmuştu

Sarah Everard 3 Mart'ta Clapham bölgesinde bir arkadaşını ziyaret etmiş ve evine gitmek üzere yola koyulduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Everard'ın cesedine günler sonra İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde bir ormanlık alanda ulaşılmıştı. Olayla ilgili olarak 48 yaşındaki bir polis memuru gözaltına alınmıştı. Polis memuruna "cinayet" ve "zorla alıkoyma suçları" yöneltilliyor. Everard cinayeti ülke genelinde tepkilere neden oldu ve özellikle kadınların güvenliği konusunda tartışmalara yol açtı.

AFP, dpa / HT,ET

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