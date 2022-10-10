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Kadıköy'deki binada meydana genel patlamada üç kişi öldü.
Kadıköy'deki binada meydana genel patlamada üç kişi öldü.Fotoğraf: Demirören News Agency
FelaketTürkiye

Kadıköy'deki patlamaya "terör" soruşturması

1 saat önce

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir binada meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin en az ikisinin Özbekistan uyruklu olduğu açıklandı. Patlamayla ilgili "terör" soruşturması başlatıldı.

https://www.dw.com/tr/kad%C4%B1k%C3%B6ydeki-patlamaya-ter%C3%B6r-soru%C5%9Fturmas%C4%B1/a-63388133

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir binada Pazar akşamı saat 19:05'te meydana gelen patlamada üç kişi yaşamını yitirdi.

Fikirtepe Mahallesi'ndeki binada patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada yapılan incelemeler, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerinde incelemede bulundu.

Türkei - Explosion in Istanbul (Kadikoy)
Fotoğraf: Demirören News Agency

"Doğalgaz" muamması

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda olayın bir "doğalgaz patlaması" olduğunu belirtti.

Birkaç dakika sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" diye tweet attı.

Kısa süre sonra İBB Basın Danışmanı Murat Ongun da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İGDAŞ: Patlama olan dairede doğalgaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.

Bugün patlamayla ilgili soruşturmanın "terör" şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Ölenlerin en az ikisi Özbekistan uyruklu

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı (A.K)'nın 68 yaşındaki babası (M.K) ile 10 yaşındaki kızı (N.K) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

DW,DHA/CÖ,EC

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