Kadıköy'deki Boğaziçi protestosu yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını protesto için düzenlenen eylemlerde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gençlerin serbest bırakılması talebiyle İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan gösteri, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un "Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller" arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu itibarla İlçemizde yapılmak istenen toplanmanın, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği" değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanması nedeniyle üniversite kampüsünde protesto eylemleri devam ederken, 1 Nisan Perşembe saat 17.00'de Kadıköy Rıhtım'da protesto çağrısı yapılmıştı. Boğaziçi Dayanışması adlı Twitter hesabından yapılan çağrıda, "Özgürlüğümüzü, arkadaşlarımızı, kampüslerimizi geri almak için!" denilmişti.

Boğaziçi Direnişi adlı hesaptan da "Meşru olmayan kayyumlara, polis şiddetine, korku rejimlerine karşı omuz omuza durmak için, hukuksuz kararları kabul etmiyoruz demek için 1 Nisan'da Kadıköy'de; Anıl ve Şilan'ın özgürlüğü için 2 Nisan'da Kartal Adliyesi önünde buluşuyoruz!" çağrısı yapılmıştı.

DW/JD,EC

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