Kadıköy'de "hükümet istifa" protestosuna polis engeli

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, depremin ardından yaşananlarla ilgili hükümeti protesto için Kadıköy'de basın açıklaması yapmak istedi. “Hükümet istifa” sloganlarının atıldığı eyleme, polis müdahale etti. Aralarında SOL Parti PM Üyesi Alper Taş ve İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen'in de bulunduğu çok sayıda SOL Parti üyesi gözaltına alındı.

SOL Parti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 100'e yakın parti üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis müdahalesi ve gözaltıların ardından Kadıköy ilçe binasında okunan basın açıklamasında, "45 bin 89 can, yaşam, umut yok oldu. 100 bini aşkın yaralı, kayıp bedenler, kayıp çocuklar, toplu mezarlar söz konusu. Yaşadığımız bu afeti felakete çevirenler kimler? Sorumlular, memleketi beşli onlu çetelerin ellerine bırakan, kentsel dönüşüm adı altında kentleri toplu mezarlığa dönüştürenlerdir. Sorumlular, rant için memleketi bir avuç sömürücünün ellerine teslim edenlerdir. Sorumlular, afetin ilk anlarından itibaren orada olması gereken tüm kamu kurumlarını kapatan, özelleştiren, tasfiye edenlerdir" ifadelerine yer verildi.

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