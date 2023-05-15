Kabinenin 16 üyesi milletvekili oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan 16 isim AKP'den milletvekili seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre 10 partinin genel başkanı da TBMM'de yer almaya hak kazandı.

14 Mayıs Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan 16 isim Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyesi olmaya hak kazandı.

28. yasama döneminde milletvekili olarak görev yapacak Kabine üyeleri ile bu üyelerin seçildikleri bölgeler şunlar:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay / Ankara 3. Bölge

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu / İstanbul 2. Bölge

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer / Ordu

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar / Kayseri

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank / Bursa 2. Bölge

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ / Şanlıurfa

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık / Osmaniye

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin / Ankara 2. Bölge

- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum / İstanbul 1. Bölge

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu / Antalya

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez / Eskişehir

- Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu / İzmir 1. Bölge

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati / Mersin

- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci / Kahramanmaraş

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş / Samsun

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu / Trabzon

Ayrıca daha önce bakanlık görevinde bulunan Abdulhamit Gül Gaziantep'ten, Faruk Çelik ise Artvin'den milletvekili seçildi.

10 genel başkan milletvekili seçildi

Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre on siyasi partinin genel başkanı TBMM'ye girmeyi başardı.

Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e yine Osmaniye'den girmeye hak kazandı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan TBMM'ye seçildi. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da, yine AKP listesi, İstanbul 2. Bölge 4. sıradan seçilmeyi başardı.

Bu ittifak içinde yer alarak kendi listesiyle seçime giren Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul 2. Bölge 1. sıradan Meclis'e seçildi.

Yeşil Sol Parti (YSP) Eş Genel Başkanları İbrahim Akın İzmir 2. Bölge'den, Çiğdem Kılıçgün Uçar da İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçildi.

YSP listesinden seçime giren HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Şanlıurfa'dan, Pervin Buldan da Van'dan TBMM'ye girdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden, Erzincan 1. sıra adayı olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise milletvekili seçilmeyi başardı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise İstanbul 3. Bölge'den seçilerek, TBMM'de ikinci kez yer almaya hak kazandı.

Altılı Masa'yı oluşturan partilerin genel başkanları milletvekili adayı olmadığı için TBMM'de yer almayacak.

Mustafa Destici ve Ümit Özdağ seçilemedi

Cumhur İttifakı'nın ortağı olan ve seçime kendi listesiyle giren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan girdiği seçimi kazanamadı. Gaziantep birinci sıradan milletvekili adayı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da TBMM'ye seçilemeyen bir diğer lider oldu.

DW / ET,TY

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