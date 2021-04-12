Kabinede revizyon yapıldı, iki yeni bakanlık kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yeni bakanlığın kurulmasına ve üç bakanlığa yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine de son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.

Ruhsar Pekcan, kendisi ve eşinin ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasının Ticaret Bakanlığı'na 580 bin TL'lik dezenfektan sattığı iddiasını Salı günü yazılı açıklama yaparak kabul etmişti. Açıklamada, söz konusu alımın "piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Görevine son verilen Ruhsar Pekcan'ın yerine getirilen AKP eski Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyordu. 1982 doğumlu Muş, sırasıyla AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı yaptı. 2011 yılında AKP İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. TBMM'de Dışişleri Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyelikleri yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AKP Genel Merkezi'nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. İktisatçı olan Muş, 2014 yılında MYK üyeliğine seçilerek AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulundu.

Kabinedeki tek kadın bakan Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki tek kadın bakan oldu. 1972 doğumlu Yanık serbest avukat olarak İstanbul'da çalıştı. AKP İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6'ıncı Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AKP Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Yeni Bakan Vedat Bilgin Erdoğan'ın danışmanıydı

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Vedat Bilgin son olarak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlığı görevlerini yürütüyordu. TBMM'de 25 ve 26'ıncı dönem AKP Ankara Milletvekilliği yapan Bilgin, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. 1954 doğumlu Vedat Bilgin, TCDD Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.

Bakanlık sayısı 17'ye yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmeden önce iki ayrı bakanlık olmasına rağmen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2018 yılında birleştirilmişti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla kabinede bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. Kararnamede, hangi personelin hangi bakanlığa gideceği ayrıntılı olarak tanımlanırken, kararname ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları ise yeni bakanlıkta müşavir kadrosuna geçirildiler.

Kararnamede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı iken bakanlığı ikiye ayrılan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında herhangi bir tasarrufta bulunulmaması ise dikkat çekti. Bu durum Selçuk'un başında olduğu bakanlık artık mevcut olmadığı için görevden alınması için özel bir düzenleme yapılmaması ile açıklandı.

DHA,ANKA,DW/JD,TY

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