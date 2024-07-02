Kabinede revizyon: Kurum ve Memişoğlu bakanlığa atandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde iki bakan değişti. Buna göre, Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da Murat Kurum atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, sağlığını gerekçe göstererek istifa eden Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı.

Özhaseki istifasını sosyal medyadan duyurdu

Resmi Gazete yayımlanmadan önce Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini bıraktığını duyurdu. Özhaseki, "Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim" dedi.

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında yıkılan şehirleri "imar etmek için tarihi bir sorumluluk" üstlendiğini belirten Özhaseki, gelinen noktada "yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi" ifadelerini kullandı.

Özhaseki açıklamasında, "Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk’ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum" ifadelerine yer verdi.

Özhaseki'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını bırakması üzerine İstanbul Milletvekili Murat Kurum, ikinci kez aynı göreve getirildi. Kurum 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ve seçilememişti.

Murat Kurum da göreve atandıktan sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan bir paylaşım yaptı.

Fahrettin Koca'nın görevi bıraktığı iddiaları gündemdeydi

2018 yılından bu yana Sağlık Bakanı olarak görev yapan Fahrettin Koca'nın hükümetten ayrılacağına dair iddialar bir süredir gündemdeydi.

Haziran ayı başından itibaren basına yansıyan haberlere göre AKP'nin milletvekilleri ile Kızılcahamam'da düzenlediği kampta, sağlık sistemindeki aksaklıklar nedeniyle Koca ile bazı milletvekilleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde polemik yaşandığı belirtilmişti.

Çok sayıda vekilin; merkezi hastane randevu sisteminin (MHRS) işlememesi, doktor yetersizliği, şehir hastanelerindeki altyapı problemlerinin giderilememesi gibi başlıklarda Koca'ya yüklendiği kaydedilmişti. Aynı zamanda özel hastane zincirinin sahibi de olan Koca'ya, parti kampında çok sayıda vekilin "Halk özel hastanelere mecbur bırakılıyor" eleştirisini getirdiği de belirtilmişti.

Görevden affını isteyen Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu. Memişoğlu, göreve atanmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kemal Memişoğlu kimdir?

1966 yılında Trabzon'da doğan ve Rize kökenli bir ailenin çocuğu olan Kemal Memişoğlu, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1990 yılında tamamladı. Genel cerrahi uzmanlığı eğitimini 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı. Kariyerinde çeşitli önemli görevler üstlenen Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi'nde karaciğer ve gastrointestinal transplantasyon ünitesinde görev yaptı, ardından 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başasistan olarak görevlendirildi. 2002 yılında PTT Hastanesi'ne başhekim olarak atandı. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik yaptı. Daha sonra İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği'nde Tıbbi Hizmetler Başkanı ve Genel Sekreter olarak görev aldı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü unvanlarını alan Memişoğlu, evli ve üç çocuk babası.

DW, DHA, ANKA/JD, BÖ

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