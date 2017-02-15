Kabil'deki şiddetli patlamada en az 19 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bulunan bir askeri hastanenin yakınında patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

Ülkede yönetimi ele geçiren Taliban'ın sözcülerinden Bilal Kerimi, Salı günü Alman basın ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, saldırın gerçekleştiğini doğruladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, özel birliklerin bölgeye intikal ettirildiğini ve araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölgede olay sırasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerde bir duman bulutunun yükseldiği görüldü. Yerel gazeteciler, patlamanın ardından ateşli silah sesleri duyulduğunu haber verdiler.

Şimdiye kadar saldırıyı üstlenen çıkmadı.

Taliban Afganistan'da Ağustos ayı ortasında iktidarı ele geçirdi. Ordu ve polis teşkilatları dağıtıldı, hükümet temsilcileri ise yurt dışına kaçtı. İslamcı Taliban ise ülkeyi ele geçirdikten kısa süre sonra hükümeti kurduğunu ilan etti. Ancak ülkede güvenlik sorunu Taliban'ın yönetime ele geçirmesiyle tırmanışa geçti. Radikal İslamcı IŞİD, kısa süre önce onlarca kişinin öldüğü iki cami saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe