 Kabil′de patlama: En az 25 ölü | DÜNYA | DW | 08.05.2021

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DÜNYA

Kabil'de patlama: En az 25 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okul yakınlarında meydana gelen patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı bildirildi.

Arşiv

Arşiv

Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, cumartesi günü başkent Kabil'de bir okul yakınlarında meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralandı. Patlamaya neyin yol açmış olabileceği konusunda açıklama yapılmadı.

Bazı görgü tanıkları bölgeye füze atışı yapıldığı bilgisini verirken bazıları ise bomba dolu bir aracın patladığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı konu hakkında ayrıntılı bilgi vermezken patlamanın meydana geldiği bölgenin güvenlik çemberine alındığını duyurdu.

Afganistan'da uluslararası birliklerin çekilmeye  başlamasından bu yana şiddet olaylarında artış yaşanıyor. Gözlemciler, güvenlik durumunun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.

ABD'nin çekilme planları doğrultusunda ülkede konuşlu 10 bin ABD askeri ile diğer yabancı askerlerin 11 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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