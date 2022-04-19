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Kabil'deki okul saldırısında yaralanan bir genç
Kabil'deki okul saldırısında yaralanan bir gençFotoğraf: Wakil Kohsar/AFP
PolitikaAfganistan

Kabil'de okula bombalı saldırı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki eğitim kurumlarını hedef alan bombalı saldırılarda en az altı kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Şii mahallesinde gerçekleşti.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şillerin yoğun olarak yaşadığı bir mahalledeki iki ayrı eğitim kurumunda üst üste patlamalar yaşandı.

AFP'ye konuşan polis sözcüsü Halid Zadran, Abdul Rahim Şehid Lisesi'nde patlayıcı düzeneklerle gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre en az altı kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. Associated Press haber ajansı, yaralı sayısını 17 olarak duyurdu.

Can kaybının artmasından endişe edildiğini belirten polis sözcüsü, aynı mahalle içindeki bir İngiliz dil kursunun da hedef alındığını söyledi. Sözcü, Mümtaz Eğitim Merkezi'ndeki bu patlamayla ilgili başka bilgi paylaşmadı.

Abdul Rahim Şehid Lisesi'nde ölenler arasında öğrencilerin de bulunduğu bildirildi. AFP'ye konuşan bir görgü tanığı, okuldaki patlamanın öğrenciler sabah derslerinden çıkarken yaşandığını aktardı.

IŞID şüphesi

Saldırılar, Şii Hazaraların yoğunlukta olduğu bir bölgede meydana geldi. Bu bölge daha önce IŞİD saldırılarına hedef olmuştu.

Afganistan'daki bombalı saldırıların sayısı Taliban'ın geçen Ağustos ayında ABD destekli hükümeti devirmesinin ardından ciddi oranda azaldı. Ancak ülke, o tarihten sonra da zaman zaman IŞİD saldırılarına sahne oldu.

DW,AFP,AP/CÖ,TY

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