Kabil'de intihar saldırısı: 14 ölü, 145 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında Şiilerin oturduğu bir bölgede otomobille düzenlenen intihar saldırısında 14 kişinin öldüğü, 145 kişinin yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Hoşal Sadat, ölenlerden dördünün polis, diğerlerinin sivil olduğunu belirterek yaralananlar arasında da 92 sivilin bulunduğunu belirtti.

Polis karakolunu hedef alan saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban açıklamasında bir polis eğitim merkezinin hedef alındığı ve "çok sayıda polis ve askerin öldüğü ya da yaralandığı" kaydedildi.

Afgan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, patlayıcı yüklü otomobilin polis merkezi dışındaki kontrol noktasında durduğunu ve patlamanın o an meydana geldiğini bildirmişti.

Abdullah: Hedef seçim kampanyaları

Afganistan’da yeni oluşturulan ve eş başbakanlık görevine denk gelen İcra Kurulu’nun Başkanı Abdullah Abdullah saldırıyı kınayarak "teröristlerin devlet başkanlığı seçim kampanyalarını baltalamayı hedeflediğini" belirtti.

Güvenlik ve organizasyonla ilgili sorunlar nedeniyle ertelenen seçimlerin 28 Eylül’de yapılması planlanıyor. Taliban Salı günü yaptığı açıklamada Afganları seçimi boykot etmeye çağırmış ve seçim kampanya etkinliklerinin potansiyel hedef olabileceğine işaret ederek halka kampanya etkinliklerinden uzak durulması uyarısı yapmıştı.

Salı günü Kabil’de Afgan İçişleri Bakanlığına bağlı narkotik ekiplerini taşıyan bir araca düzenlenen bombalı saldırıda beş kişi ölmüş, yedi kişi yaralanmıştı.

Taliban ile ABD arasında müzakereler devam ediyor

Taliban ile ABD arasında Katar’da devam eden müzakerelerde 18 yıllık savaşa barışçı bir çözüm bulunmasına çalışılıyor.

ABD’nin görüşmelerdeki temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar’daki görüşmelerde bu hafta "mükemmel ilerleme" sağlandığını belirterek 1 Eylül’e kadar nihai anlaşmaya varmayı umduklarını kaydetmişti. Anlaşmayla yaklaşık 20 bin Amerikan ve NATO askerinin ülkeden ayrılması öngörülüyor. Taliban yetkilisi de Salı günü yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın diğer aşırılıkçı gruplarla bağlarını koparması konularındaki görüş ayrılıklarının aşıldığını bildirmişti. Ancak Taliban, "ABD’nin kuklası" olarak nitelediği Afgan hükümetiyle masaya oturmaya yanaşmıyor.

Afganistan topraklarının yaklaşık yarısını kontrol eden Taliban, 2001 yılındaki Amerikan askeri müdahalesinden bu yana en güçlü dönemini yaşıyor.

AP,rtr/BK,AÜ

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