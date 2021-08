Kabil havalimanına roket saldırısı

ABD'nin Afganistan'tan tamamen çekileceği 31 Ağustos'a bir gün kala tahliyelerin sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslarası Havalimanı yine saldırıya maruz kaldı. Havalimanının Pazartesi sabahı beş roket ile hedef alındığı bildirildi. Fransız Haber Ajansı (AFP) çalışanları patlama sesi duyduklarını söylerken, kent sakinleri Kabil havalimanında füze savunma sisteminin aktif hale getirildiğini aktardı. Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili, havalimanına beş roket ile saldırı düzenlendiğini, füze savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiklerini söyledi. Yerel televizyon kanalı ToloNews roketlerin kentin kuzeyinden havalimanı istikametine doğru ateşlendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Joe Biden'ın saldırı hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Açıklamada, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Özel Kalem Müdürü Ron Klain Başkan Biden'ı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik roket saldırısı konusunda bilgilendirdi" denildi.

İnsansız Hava Aracı ile bomba yüklü araç imha edildi

ABD yönetimi dün yaptığı açıklamada, Kabil havalimanı yakında bir insansız hava aracının, patlayıcı yüklü bir aracı hedef aldığı ve bu sayede bir saldırının engellendiğini açıklamıştı. Savunma Bakanlığı patlayıcı yüklü aracın IŞİD-K (IŞİD Horasan) bağlantılı olduğunu belirtirken Taliban Sözcüsü de havalimanı yakınlarında bomba yüklü bir aracım imha edildiğini doğruladı.

Olası sivil ölümleri araştırılıyor

Amerikan yönetimi Pazar günkü saldırıda olası sivil ölümleri yaşanma ihtimaline soruşturuyor. ABD Merkez Kuvvetler Sözcüsü Bill Urban "Kabil'de bir araca düzenlediğimiz saldırıda sivillerin öldüğüne yönelik malumat adık" dedi. Urban "söz konusu aracın hedef alınmasıyla büyük bir patlama meydana geldiğini ve etraftaki başka araçlara da zarar vererek olası can kaybına neden olabileceğini" söyleyerek, "Olası her masum can kaybı karşısında derin üzüntü duyarız" dedi.

Bu açıklama öncesinde CNN hava saldırısında altısı çocuk dokuz kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

ABD birlikleri 20 yıl sonra 31 Ağustos Salı günü ülkeyi tamamen terketmiş olacak. Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle 15 Ağustos'tan bu yana ülkeden 114 bin insan tahliye edildi.

26 Ağustos'taki saldırıda 180'den fazla insan ölmüştü. Ölenlerden 13'ü Amerikan askeriydi

Kabil Havalimanı'nda tahliyeler sürerken 26 Ağustos'ta havalimanı giriş kapısı önünde düzenlenen bombalı saldırılarda 180'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda ölenlerden 13'ünün ABD askeri olduğu açıklanmıştı. Saldırıyı IŞİD'in Afganistan'daki uzantısı IŞİD-K (IŞİD-Horasan) üstlenmişti.

AFP, dpa / HT,JD

