 Kaşıkçı′nın son sözleri: Nefes alamıyorum | DÜNYA | DW | 10.12.2018

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DÜNYA

Kaşıkçı'nın son sözleri: Nefes alamıyorum

CNN, İstanbul'da öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin "Nefes alamıyorum" olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan ise Türkiye'nin cinayetle ilgili iadesini istediği iki kişiyi vermeyeceğini açıkladı.

Türkei Journalist Jamal Khashoggi Protest (picture-alliance/AA/M. E. Yildirim)

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ABD’li sanatçı Sean Penn, Kaşıkçı cinayetinin belgeselini çekmek için İstanbul’da. Penn'in geçmişte Meksikalı uyuşturucu baronu Guzman ile yaptığı röportajın, ünlü kartel liderinin yakalanmasını sağladığı öne sürülmüştü. (05.12.2018)

CIA Direktörü Haspel’in Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin brifinginin ardından Cumhuriyetçi senatörler yaptıkları açıklamalarda, cinayetin talimatını Veliaht Prens’in verdiğine inandıklarını dile getirdiler. (04.12.2018)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini planladıkları gerekçesiyle iki Suudi yetkili hakkında yakalama kararı talep etti. (05.12.2018)

Amerikan televizyonu CNN, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin "Nefes alamıyorum" olduğunu duyurdu. Haber, Kaşıkçı'nın ölmeden önceki son anlarına ait ses kaydının dökümüne dayandırıldı. Ses kaydına ait dökümün Türk istihbarat servisleri tarafından hazırlandığı, CNN'e bilgi veren kaynağın bu dökümün çevirisini okuduğu belirtiliyor.

CNN'e bilgi sağlayan kaynak,  Kaşıkçı cinayetinin planlanmış olduğunu söyleyerek, olay sırasında bilgilendirme amacıyla çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini aktardı. Telefon görüşmelerinin Riyad'daki üst düzey isimlerle yapıldığı belirtiliyor.

Ses kaydının dökümünde Kaşıkçı'nın kendisini öldürenlere karşı direndiği ve Suudi gazetecinin cesedinin bir testere ile parçalara ayrıldığı yönünde bilgiler de yer aldı.

Riyad Türkiye'nin iade talebini reddetti

Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'de yürütülen soruşturmada adı geçen iki Suudi vatandaşının iadesini talebini reddetti. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, vatandaşlarını iade etmeyeceklerini söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri ve Veliah Prens Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Saud el Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5'i idam talebiyle toplam 11 kişi yargılanıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayeti konusunda Türkiye'yi bilgi paylaşımı yapmamakla da suçladı. Riyad'a sunulan bilgilerin basına sızdırılanla aynı olduğunu da belirten Suudi Dışişleri Bakanı, "Türk makamlar, olması gerektiği kadar açık değildi" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın konsoloslukta boğularak öldürüldüğü, daha sonra cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıklamıştı.

Washington Post gazetesi için yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için resmi evrak almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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Kaşıkçı cinayeti: Olay nasıl aydınlatılacak?

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Kaşıkçı cinayeti: Olay nasıl aydınlatılacak?  

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